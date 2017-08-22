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Eskişehir Basket'in çalışmaları sürüyor



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne hazırlanan Eskişehir Basket'te Antalya kampı tüm hızıyla devam ediyor.

Yeni sezon hazırlıklarını Antalya'da gerçekleştiren Siyah Kırmızılı ekipte kamp devam ederken tempo da yükselmeye başladı. Antalya kampında 4 gün geride kalırken Eskişehir temsilcisinde tempo yükselmeye başladı. Potanın Şimşekleri sabahın erken saatlerinde hafif tempoda koşu çalışması ve ısınma hareketleri yaptıktan sonra fitness salonuna geçti. Burada güç ve kuvvet depolayan Eskişehir Basket, günün ilk çalışmasını yaptı.

Berrocal'den uyarılar

Koç Josep Maria Berrocal önderliğinde tek potada maç yapan Siyah Kırmızılı ekibin antrenmanında tempo da üst seviyelerde devam ediyor. İspanyol koç antrenmanı sık sık durdururken oyuncularına hücum varyasyonlarında neler yapmaları gerektiğini anlattı. Eskişehir Basket 80 dakika süren antrenmanın ardından günü noktaladı.

(KA-AS-Y)



22.08.2017 16:39:29 TSI

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