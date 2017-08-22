YEREL HABERLER / BATMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. TOKİ sakinleri semt pazarı istiyor

TOKİ sakinleri semt pazarı istiyor



Osman Arslan

BATMAN (İHA) - Batman Emekli TOKİ sakinleri, mahallelerinde semt pazarının kurulmasını istedi.

Yeni yerleşim bölgesi olan Emekli TOKİ sakinleri modern semt pazarı kurulması için imza kampanyası başlattı. Emekli TOKİ sakinleri, "Haftanın bir günü de olsa bir semt pazarın burada kurulmasını istiyoruz. Yaklaşık bu TOKİ'lerde 900 aile yaşamaktadır. En uzak kurulan pazar bizden 5 kilometre uzaklıktadır. Emekli TOKİ'de yaşayan insanlarımız emekli, yaşlı, engeli ve maddi durumu düşük insanlar kalmaktadır. TOKİ'de semt pazarı için yerde mevcut yetkililerin biran önce bu konuya hassasiyet göstermelerini istiyoruz. Semt pazarı olursa tüm ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Site içerisinde olmadığı için karşılayamıyorlar ve sıkıntı zorluklar çekiyorlar. Şehir merkezinden eşyalarımızı çuvallara koyup eve getiriyoruz. Bu yaşanan sıkıntıyı biran önce çözülmesini istiyoruz Emekli TOKİ sakinleri olarak haftanın bir günü semt pazarı kurulmasını istiyoruz" dedi.

(OA-MP-Y)



22.08.2017 16:42:46 TSI

NNNN

