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TOKİ sakinleri semt pazarı istiyor

22 Ağustos 2017 Salı, 16:39
TOKİ sakinleri semt pazarı istiyor

Osman Arslan
BATMAN (İHA) - Batman Emekli TOKİ sakinleri, mahallelerinde semt pazarının kurulmasını istedi.
Yeni yerleşim bölgesi olan Emekli TOKİ sakinleri modern semt pazarı kurulması için imza kampanyası başlattı. Emekli TOKİ sakinleri, "Haftanın bir günü de olsa bir semt pazarın burada kurulmasını istiyoruz. Yaklaşık bu TOKİ'lerde 900 aile yaşamaktadır. En uzak kurulan pazar bizden 5 kilometre uzaklıktadır. Emekli TOKİ'de yaşayan insanlarımız emekli, yaşlı, engeli ve maddi durumu düşük insanlar kalmaktadır. TOKİ'de semt pazarı için yerde mevcut yetkililerin biran önce bu konuya hassasiyet göstermelerini istiyoruz. Semt pazarı olursa tüm ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Site içerisinde olmadığı için karşılayamıyorlar ve sıkıntı zorluklar çekiyorlar. Şehir merkezinden eşyalarımızı çuvallara koyup eve getiriyoruz. Bu yaşanan sıkıntıyı biran önce çözülmesini istiyoruz Emekli TOKİ sakinleri olarak haftanın bir günü semt pazarı kurulmasını istiyoruz" dedi.
(OA-MP-Y)

22.08.2017 16:42:46 TSI
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