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Özoğlu Paşa'dan ETSO'ya veda ziyareti



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - 3.Ordu Kurmay Başkanlığına atanan 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası'na da veda ziyaretinde bulundu.

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik'i makamında ziyaret eden Tümgeneral Mehmet Özoğlu, Erzurum'da görev yaptığı süre içerinde tüm kamu, kurum ve kuruluşlarla iyi ilişkiler kurduklarını söyledi. Dadaşlar şehri Erzurum'u her zaman güzel hatıralarla anacaklarını kaydeden Özoğlu Paşa, Erzurum'da görev yapmanın gururunu yaşadığını söyledi.

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik ise, Tümgeneral Mehmet Özoğlu'na Erzurum'a yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Başkan Yücelik, Tümgeneral Özoğlu'na üzerine Çifte Minareli Medrese'nin işlendiği kristal bir plaket verdi.

(AA-AA-Y)



22.08.2017 16:43:22 TSI

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