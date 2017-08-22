ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BATMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Batman'da 31 parça tarihi eser ele geçirildi

22 Ağustos 2017 Salı, 16:41
Batman'da 31 parça tarihi eser ele geçirildi
Batman'da 31 parça tarihi eser ele geçirildi

(Fotoğraflı)

Mehmet Şükrü Yıldırım
BATMAN (İHA) - Batman'da polisin durdurduğu bir araçta yaptığı aramada 31 parça tarihi eser ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, durumundan şüphelenilen bir aracın durdurarak, arama yaptı. Aramada, 9 adet farklı boyutlarda gümüş sikke, 16 adet farklı boyutlarda altın görünümünde sikke ve 6 adet bronz üzerine işlemeleri bulunan farklı boyutlarda heykel ele geçirildi. Konu ile ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
(MŞY-MP-Y)

22.08.2017 16:44:20 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
TOKİ sakinleri semt pazarı istiyor
YEREL

TOKİ SAKİNLERİ SEMT PAZARI İSTİYOR
Mide küçültme ameliyatı ile 30 kilo verdi
YEREL

MİDE KÜÇÜLTME AMELİYATI İLE 30 KİLO VERDİ
Su kaynatan araç paniğe neden oldu
YEREL

SU KAYNATAN ARAÇ PANİĞE NEDEN OLDU
Batman'da baraj gölüne 600 bin adet pullu sazan bırakıldı
YEREL

BATMAN'DA BARAJ GÖLÜNE 600 BİN ADET PULLU SAZAN BIRAKILDI
Otomobil takla attı: 3 yaralı
YEREL

OTOMOBİL TAKLA ATTI: 3 YARALI
Batman'da boksa ilgi artıyor
YEREL

BATMAN'DA BOKSA İLGİ ARTIYOR