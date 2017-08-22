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Batman'da 31 parça tarihi eser ele geçirildi



(Fotoğraflı)



Mehmet Şükrü Yıldırım

BATMAN (İHA) - Batman'da polisin durdurduğu bir araçta yaptığı aramada 31 parça tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, durumundan şüphelenilen bir aracın durdurarak, arama yaptı. Aramada, 9 adet farklı boyutlarda gümüş sikke, 16 adet farklı boyutlarda altın görünümünde sikke ve 6 adet bronz üzerine işlemeleri bulunan farklı boyutlarda heykel ele geçirildi. Konu ile ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

(MŞY-MP-Y)



22.08.2017 16:44:20 TSI

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