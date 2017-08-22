ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİİRT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Siirt'te kaldırım ve asfalt çalışmaları sürüyor

22 Ağustos 2017 Salı, 16:43
Siirt'te kaldırım ve asfalt çalışmaları sürüyor
Siirt'te kaldırım ve asfalt çalışmaları sürüyor

(Fotoğraflı)

Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - Siirt Belediyesince kent genelinde başlatılan kilit parke döşeme ve asfalt çalışmaları sürüyor.
Cumhuriyet Caddesi'nde yapımı devam eden kilit parke çalışmalarını yerinde inceleyen Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, yapılan çalışmalarla ilgili esnafı bilgilendirdi. Daha sonra Veysel Karani mahallesinde yapılan asfalt çalışmalarını denetleyen Taşkın, 150 bin metrekare kilit parke, 65 bin ton da asfalt çalışması yapılacağını söyledi.
(MND-MP-Y)

22.08.2017 16:45:19 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Siirt Gazeteciler Derneğine plaket verildi
YEREL

SİİRT GAZETECİLER DERNEĞİNE PLAKET VERİLDİ
Siirt'te müze için hazırlıklar başlatıldı
YEREL

SİİRT'TE MÜZE İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLATILDI
Siirt'ten 45 öğrenci üniversiteye yerleşti
YEREL

SİİRT'TEN 45 ÖĞRENCİ ÜNİVERSİTEYE YERLEŞTİ
İçişleri Bakanı Soylu'ya tiftik battaniyesi armağan edildi
YEREL

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'YA TİFTİK BATTANİYESİ ARMAĞAN EDİLDİ