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Siirt'te kaldırım ve asfalt çalışmaları sürüyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Niyazi Deniz

SİİRT (İHA) - Siirt Belediyesince kent genelinde başlatılan kilit parke döşeme ve asfalt çalışmaları sürüyor.

Cumhuriyet Caddesi'nde yapımı devam eden kilit parke çalışmalarını yerinde inceleyen Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, yapılan çalışmalarla ilgili esnafı bilgilendirdi. Daha sonra Veysel Karani mahallesinde yapılan asfalt çalışmalarını denetleyen Taşkın, 150 bin metrekare kilit parke, 65 bin ton da asfalt çalışması yapılacağını söyledi.

(MND-MP-Y)



22.08.2017 16:45:19 TSI

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