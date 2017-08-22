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Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Bayan Voleybol Takımı hazırlıklarını sürdüyor



(Fotoğraflı)



İsmet Cep

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor Bayan Voleybol takımı yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

İlk sezonunda 2'inci ligde mücadele edecek Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor, 15 Ekim'de başlayacak olan bayanlar voleybol ligi öncesinde hazırlık çalışmalarını ve antrenmanlarını sürdürüyor. Voleybol takımı oyuncuları Bozüyük Metristepe Kültür Merkezinde düzenlenen programda Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ile bir araya geldi. Türkiye Bayanlar Voleybol 2'nci Ligi maçları öncesinde yaptığı transferler ve gerçekleştirdikleri yoğun antrenmanlar ile yeni sezona hazır oldukları gösteren takım oyuncuları Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ve Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu ile görüştü. Bozüyük'ü temsil edecek olan takım üyeleri ile sohbet eden Başkan Bakıcı: "Bozüyük'te sporun ve sporcuların gelişmesi için hayata geçirdiğimiz projeler ve çalışmalarımız ortada bizler Bozüyük Belediyesi olarak Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Sporun ve siz değerli sporcularımızın her zaman yanındayız. Bayanlar Voleybol 2. liginde bizleri, ilçemizi temsil ediyor olmanız bizleri çok mutlu ediyor" dedi. Konuşmasının ardından şehir dışından gelen sporculara hoş geldiniz diyen Başkan Bakıcı, oyuncular ile görüşerek, Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor ve kentte süren yaz spor okulları gibi konularda sohbet etti. Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor Kulübü bünyesinde barındırdığı çeşitli branşlarda mücadele verirken, yaptığı transferler ve oyuncuların motivasyonu ile Bayanlar Voleybol 2'nci Liginde de başarılı hedefliyor. Bayan Voleybol Takımının ilk maçı İstanbul'da Vakıfbank Voleybol takımı ile 15 Ekim'de oynanacak.

(İC-AS-Y)



22.08.2017 16:46:01 TSI

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