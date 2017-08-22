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İl Spor Güvenlik Kurulu, Vali Çakacak başkanlığında toplandı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı Vali Özdemir Çakacak'ın başkanlığında Eskişehir Yeni Stadyumda yapıldı.

Spor müsabakalarında oluşabilecek sorunlara dair alınması gereken güvenlik tedbirlerinin yanı sıra diğer konularında görüşüldüğü toplantı esnasında konuşan Vali Çakacak, "Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun gereğince, ilimizde spor alanlarında yapılacak spor müsabakalarının güvenliğinin sağlanmasına ilişkin önlemleri gözden geçirmek için bir araya geldik" dedi.

A Milli Futbol Takımın 5 Eylül 2017 Salı günü 21:45'de Yeni Stadyumda Hırvatistan'la oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Eleme maçını hatırlatan Vali Çakacak, "5 Eylül 2017 Salı günü, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri Türkiye-Hırvatistan müsabakası ilimizde yapılacaktır. A Milli Futbol Takımımızın ikinci maçına ev sahipliği yapacak olan Eskişehir, modern tasarlanan spor tesisleriyle gözde bir şehir haline gelmiştir. İlimizde oynanan tüm müsabakaların centilmence başlayıp aynı güzellikle bitmesi diliyorum. Spor müsabakaları amacına uygun yapılırsa, sporu seven vatandaşlarımız arasındaki dostluk ve kardeşlik duyguları da daha çok artacaktır. Taraftarlar arasındaki birlik ve beraberlik ortamının oluşturulmasını canı gönülden temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

Dostluğa, kardeşliğe, birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacın olduğu dönemde, sporla bunların kazanılması gerektiğini vurgulayan Vali Çakacak, sporun; saygı, sevgi, hoşgörü, sevinç ve üzüntü paylaşımı gibi kişiye değer kazandırma adına önemli bir özelliğe sahip olduğunu kaydetti.

Kurul toplantısında, ilgili kanun gereğince; spor müsabakalarında istenmeyen olayların önüne geçilmesi için alınması gereken tedbirler ve bu tedbirlerin uygulamalarının sağlanması, önlem ve yöntemlerin tespiti, spor müsabakalarında meydana gelen olayların nedenleri ve kaynakları ile bu olaylara neden olan diğer sorunların çözümü ile ilgili ortak kararlar alındı. Vali Özdemir Çakacak'ın başkanlık ettiği toplantıya; Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Engin

Dinç, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hüseyin Aksoy, TFF Bursa Bölge Müdürü Atilla Dönmez ve kurul üyeleri katıldı.

(MSY-AS-Y)



22.08.2017 16:55:14 TSI

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