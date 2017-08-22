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Kaymakam Erkayıran:"Silah sıkılan düğün sahiplerine gereken cezayı işlemi yapacağız"

- Kaymakam Erkayıran, geçtiğimiz hafta bir düğünde maganda kurşunu ile yaralanan 14 yaşındaki Eylem Ateş'i yatmakta olduğu Antakya Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti



(Fotoğraflı)



İsmet Biçen

HATAY (İHA) - Hatay'da bir düğünde maganda kurşunu ile yaralanan ve tedavisi devam eden 14 yaşındaki Eylem Ateş'in başına gelen olayın ardından düzenlenen toplantıda, silah sıkılan düğün sahiplerine gereken cezai işlemin titizlikle uygulanması kararı alındı.

Kırıkhan Kaymakamı Mustafa Erkayıran toplantıda, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, İlçe Jandarma Komutanı Temel Aday ve İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Özkan ile birlikte siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve muhtarlardan silah sıkılması olayının önüne geçilmesi için sıkı iş birliği sağlanmasını talep etti.

Toplantıya katılan Kaymakam Erkayıran, "Davetli oldukları düğünlerde silah sıkıldığı an davetli olunan düğün terk edilecek, bizlerde silah sıkılan düğün sahiplerine gereken cezayı işlemi yapacağız" dedi.

Silah sıkılmasının ya da havai fişek atılmasının sadece emniyet tedbirleri ile çözülemeyeceğini de hatırlatan Erkayıran, olayın toplumsal sorumluluk çerçevesinde her vatandaşın katkısı ile sonlandırılabileceğine işaret etti.

Kaymakam Erkayıran, silah sıkılmasının insanlarda kanıksamaya neden olduğunu da hatırlatarak, "Olası bir olumsuz durumda insanlar 'nasıl olsa düğünden geliyordur' diyerek olayı umursamayacak belki de telafisi güç durumlarla karşılaşabileceğiz" diye konuştu.

Kırıkhan da sosyolojik bir yara haline gelen konunun çözümüne yönelik Kaymakam Erkayıran, "Ülkemizin sorunu ve özelde de Kırıkhan'ımızın sorunu olan düğünlerde, nişan, kına, asker uğurlama diye tabir ettiğimiz güzel etkinliklerde kötü bir alışkanlıkla karşı karşıyayız. Toplum olarak bu olayı tasvip etmiyoruz. Bu sorunu el birliği ile güç birliği ile çözeceğiz. Sizlerin bize vereceği destek çok çok önemli. Ateşli silahlarla havaya ateş edilmesi suretiyle veya izinsiz havai fişek kullanımı var. Bu, ilçemiz için ciddi bir sıkıntı oluşturuyor. Tabanca ve benzeri silahlarla havaya ateş ediliyor, havai fişek ve benzeri ses çıkaran çeşitli maddeler izinsiz kullanılıyor. Ehil olmayan kişiler de bunları kullanıyor. Havai fişek, yanlış kullanıldığı zaman bir ya da daha fazla insanın canına mal olabilir. Bunun dışında düğünlerde diğer merasimlerde kontrolsüz konvoylar ve bu konvoylarda ateş etmek suretiyle konvoyda bulunanlarla kendisinin canına sebep olabilecek yanlış tutum ve davranışlar var" diye konuştu.

Toplantının ardından Kaymakam Erkayıran, geçtiğimiz hafta bir düğünde maganda kurşunu ile yaralanan 14 yaşındaki Eylem Ateş'i yatmakta olduğu Antakya Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.

Ziyaret için teşekkür eden Eylem Ateş, "Benim hayallerim vardı. Öğretmen olmak bu güzel ülkeme güzel insanlar kazandırmak istiyordum. Ama şimdi ise bu hayallerim yıkıldı" dedi.

(ELF-Y)



22.08.2017 17:03:57 TSI

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