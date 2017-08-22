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Başkan Çalık, Seriklleri yaylalarda ziyaret etti

22 Ağustos 2017 Salı, 17:05
Başkan Çalık, Seriklleri yaylalarda ziyaret etti
Başkan Çalık, Seriklleri yaylalarda ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Sedat Temel
ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Serik İlçesi Belediye Başkanı Prof. Dr. Ramazan Çalık geleneksel hale getirdiği 'Nerede bir Serikli Varsa Biz Ordayız' sloganıyla yaylaya çıkan vatandaşları yazlıklarında ziyaret etti.
Başkan Çalık yayla ziyaretleri programı kapsamında, Antalya'nın Korkuteli ilçesi ile Isparta'ya bağlı Ağlasun ile Aksu yaylalarına çıkan vatandaşları ziyaret edip sohbet etti. Korkuteli ve Isparta'ya giden Çalık, vatandaşların sorunlarını dinleyerek yapılan hizmetler hakkında bilgi verdi. Çalık, burada kurulan pazarı gezerek, pazarcı esnafı ve Serikli hemşerileriyle sohbet etti. Korkuteli Şehitler Parkı'nda yapılan sohbette vatandaşlar Başkanı Çalık'ı aralarında görmekten duydukları memnuniyeti dile getirirken, yapılan çalışmalardan dolayı Başkan'a teşekkür ettiler. Çalık, "Nerede bir Serikli var ise biz oradayız. Yaptığımız hizmetlerin dışında da vatandaşlarımızı ziyaret edip, onlarla hasbihal ediyoruz. Eğer burada da bize düşen bir görev varsa yapmaya hazırız" dedi.
Yayla kahvehanesindeki sohbetin ardından Çalık, kendisini davet eden vatandaşları kırmayarak evlerine konuk oldu. Cumartesi ve Pazar gününü yine ziyaretlere ayıran Çalık, gündüz Ağlasun ve Aksu yaylalarında esnaf ve vatandaş ziyaretlerini sürdürdü. Vatandaşlar ile yapılan sohbetlerde Başkan Çalık, "Gitmediğin yer, tutamadığın el senin değildir prensibiyle hizmet etmeye çalışıyoruz. " dedi. (ST)

22.08.2017 17:08:02 TSI
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