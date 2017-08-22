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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Jandarmadan kumar operasyonu

22 Ağustos 2017 Salı, 17:10
Jandarmadan kumar operasyonu
Jandarmadan kumar operasyonu

(Fotoğraflı)

Uğur Arslan
TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda slot oyun makineleri ve kumar oynatılan şarj cihazı görünümlü cihazlara el koydu. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken, toplam 2 bin 900 TL madeni para ele geçirdi.
Son günlerde yapılan uygulamalara son sürat devam eden ve sorumlu olduğu bölgelerde halkın huzurunu sağlayan Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri son olarak önceki gün öğleden sonra Kızılpınar Mahallesi'nde umuma açık yerlere yaptığı kontrollerde yasa dışı para kazanmak suçundan 5 kişiyi gözaltına aldı.
Jandarma ekipleri 4 kahvehane ve 1 büfeden toplam 5 adet slot oyun makinesi, 1 adet şarj cihazı görünümlü kumar oyunu cihazı, 3 adet sigara makinesi ve 10 adet paket sigara ele geçirdi. Öte yandan yapılan araştırmada makinelerden toplam 2 bin 900 TL madeni paraya da el konuldu. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.
(UA-AŞ-Y)

22.08.2017 17:13:42 TSI
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