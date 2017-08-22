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Karni deresinde yeşillendirme çalışması

22 Ağustos 2017 Salı, 17:12
Karni deresinde yeşillendirme çalışması
Karni deresinde yeşillendirme çalışması

(Fotoğraflı)

Nejdet Armağan
MUŞ (İHA) - Muş Belediyesi'nin en büyük projelerinden biri olan Karni Deresi Rekreasyon Projesinde sona gelindi. Proje kapsamında başlatılan yeşillendirme çalışmalarının tamamlanması ile sosyal aktivite merkezi vatandaşların hizmetine açılacak.
Yaklaşık 86 bin metrekare ile Muş'un en büyük sosyal aktivite merkezi olma özelliğini taşıyan Karni Deresinde yeşillendirme çalışması başladı. Ekipler, fidan dikim çalışmasının yanı sıra il dışından getirilen hazır çimleri de sermeye başladı. Bir taraftan yeşillendirme ve çevre düzenleme çalışmaları devam ederken diğer taraftan kamelyalar ve oyun gruplarının kurumları da devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde projenin uygulandığı alanda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Karni Deresi Rekreasyon Projesini hazırlayan Yıldız Teknik Üniversitesi'nden emekli Peyzaj Mimarı Prof. Dr. Ahmet Cengiz Yıldızcı da, incelemeler sırasında Başkan Asya'ya eşlik etti. Proje hakkında bilgi veren Başkan Asya, iki yıldır devam eden çalışmaların neticesinde Muş'a güzel bir eser kazandırdıklarını belirterek, yaklaşık 38 bin metrekare alanda yapılacak olan yeşillendirme çalışmasının tamamlanması ile önümüzdeki günlerde açılış yapacaklarını söyledi. Yeşil alan konusunda yaşanan sorunu son üç yıl içinde asgariye indirdiklerini kaydeden Başkan Asya, vatandaşların huzur içinde rahat nefes alabilecekleri ve aileleri ile güzel vakit geçirebilecekleri alanlar oluşturmaya devam edeceklerini vurguladı. Atıl durumda olan Karni Deresi'nin, uygulanan proje ile şekillendiğini ve cazibe merkezi haline geldiğinin altını çizen Başkan Asya, vatandaşlara faydalı hizmetlerin ortaya çıkması ile kendilerinin de mutlu olduğunu belirtti. Hizmette tatminin olmadığını, her gün farklı yeniliklerle halkın karşısına çıkma gayretinde olduklarını söyleyen Başkan Asya, özellikle yeni mesire alanları oluşturma noktasında titizlikle çalıştıklarını kaydetti. Başkan Asya, incelemeler sırasında karşılaştığı vatandaşların talep ve önerilerini alarak Karni Deresi Uygulama Projesi hakkında da kendilerini bilgilendirdi. Vatandaşlar da yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Asya ve ekibine teşekkür etti.
(NA-ŞAK-Y)

22.08.2017 17:15:19 TSI
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