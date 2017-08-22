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Marketler, seyyar tuhafiyecileri vurdu

- Eskişehir Seyyar Tuhafiye ve İşportacılar Esnaf Odası Ali Safa Şen;

- "Marketler, giyim mağazası gibi işletilmemeli"



(Fotoğraflı)



Selahattin Murathan Yıldırım

ESKİŞEHİR (İHA) - Marketlerin iç çamaşırından çoraba kadar birçok farklı ürünü de satmaya başlaması, başta tuhafiyeciler olmak üzere birçok küçük esnafı etkilediğini söyledi.

Eskişehir'deki marketlerin son dönemde giyim ticaretine de başlaması, sektörün içinde bulunan küçük işletmelerin müşteri kaybetmesine sebep oldu. Şehirdeki bazı marketlerin, gelirlerini arttırmak amacıyla bu sektöre yönelmesi, işin asıl sahibi olan esnafı mağdur ediyor.

Eskişehir Seyyar Tuhafiye ve İşportacılar Esnaf Odası Ali Safa Şen, Eskişehir'deki tuhafiyecilerin, farklı branşlardaki işletmelerin kendi sektörlerine yönelmesinden dolayı rahatsızlık duyduğunu aktardı. Eskişehir esnafının çok emektar ve dürüst bir esnaf olduğunu vurgulayan Başkan Şen, "Eskişehir esnafı çok ileri görüşlü bir esnaf. Hazırlığını yapmasını bilen, ticaretini ona göre yapan bir esnaf. Günün modasına dikkat ediyorlar. Ancak bu arkadaşlarımızın çok büyük sıkıntıları var. Örneğin cep marketler. Genelde market denilince gıda satılan yerler aklımıza gelir. Artık bu işletmeler giyim de satıyor, çorap da satıyor, ayakkabı da satıyor. Her şeyi satıyorlar. Biz diyoruz ki marketler gıda ürünü satmalı, giyim mağazası gibi işletilmemeli. Bu duruma kanunla bir kota getirilmesi lazım. Esnafımızın en çok mağdur olduğu konulardan biri bu. Biz istiyoruz ki herkes kendi branşındaki malları satsın. Farklı alanlara yönelip diğer vatandaşlarımızı mağdur etmeyelim" şeklinde konuştu.

Eskişehir'deki küçük esnafın, geçen 2 seneye kıyasla daha kazançlı bir yaz sezonu geçirdiğini aktaran Ali Safa Şen, bu yaz dönemindeki hareketlilik ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Geçen 2 yaz sezonunda halkımız çok ciddi sıkıntılar çekti. Küçük esnaf da etkilendi. 2015'te bir dönem hükümet kurulamadı. İstikrarsızlık oldu. Halkın alışverişe yönelik güvensizliği oldu. 2016'da hain darbe girişimi oldu. Halkımız tarihi bir cevap vererek bu kalkışmayı püskürttü. Ancak durumun bulanıklığı nedeniyle halkımızda yine alışverişe yönelik bir isteksizlik oldu. Ama bu senenin başında da bu yazın daha güzel geçeceğini tahmin ediyorduk. Yaz sezonunda tam umduğumuz gibi olmasa da geçen senelere kıyasla daha güzel geçti. Bunun nedenlerinden biri de yurtdışında ki vatandaşların ziyaretleri. Onlara da buradan teşekkür etmek istiyorum. Gurbetçilerimizin şehir ekonomimize bu sene ciddi katkıları olmuştur."

(MUR-AS-Y)



22.08.2017 17:21:12 TSI

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