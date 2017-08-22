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İnegöl Belediyesi kurban bayramına hazır



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş, belediye hizmetlerinin bayramda da devam edeceğini kaydederek Alo 153 hattından vatandaşların ilgili birimlere ulaşabileceklerini söyledi.

İnegöl Belediyesi ilçe halkının daha huzurlu bir bayram geçirebilmesi için bütün birimleriyle teyakkuzda. Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bayram hazırlıklarının sürdüğünü belirterek, "Halkımızın bayramını huzur ve sükunla geçirebilmesi için bir dizi tedbir aldık. 1 Eylül Cuma günü bayramın 1'inci günü. Bu sene hükümetimizin de 30 Ağustos zafer bayramını göz önüne alarak köprü tatil uygulamasından dolayı yaklaşık 10 günlük bir tatille vatandaşımız karşı karşıya. Muhakkak suretle özel ticarethaneler devam ederken kamu kuruluşları nöbetçi ekipler hariç 10 günlük süre zarfında tatil olacaklar" dedi.

Belediye ekiplerinin 10 günlük tatil süresince teyakkuzda olacağını kaydeden Aktaş, "Zabıta, temizlik işleri, park bahçeler, mezarlıklar, fen işleri gibi birimler işlerine devam etmekte. Maksadımız vatandaşlarımızın hem ibadetlerini yerine getirirken ve mezarlıkları ziyaret ederken hem de bayramı en güzel şekilde geçirmelerini sağlamak. Kurban telaşeli ve masraflı bir bayram. Cenabı Allah herkesin kurbanını, ibadetini kabul etsin. İnegöl'de farklı mahallelerimizde muhtelif yerlerde 125 tane kurban atık kuyusu açıldı. Bunlar belediyemizin web sitesinden, sosyal medya hesaplarımızdan, mahalle muhtarlıklarına asılacak listelerden ve Alo 153 telefonundan öğrenilebilir. Vatandaşlarımıza kurban konusunda özellikle çok dikkatli olmalarını, kurban atıklarını sağa sola gelişi güzel atmamalarını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Kaçan kurbanlarla ilgili her sene yaşadığımız tablo maalesef aynı. Veteriner İşleri Müdürlüğümüz bir ekip oluşturdu. Bununla alakalı da Alo 153 hattımıza şikayetler gelirse gerekli çalışmanın yapılacağını ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

(MŞ)



22.08.2017 17:21:23 TSI

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