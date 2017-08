YEREL HABERLER / KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Dulkadiroğlu Belediyesi'nden Bertiz'e yüksek standarlı yol

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Dulkadiroğlu Belediyesi, Bertiz bölgesine yüksek standartlı yol yapımı için çalışmalarını sürdürüyor.

Sosyal ve kültürel projelerin yanı sıra alt yapı hizmetlerini de tüm hızıyla sürdüren Dulkadiroğlu Belediyesi, özellikle yol konusunda önemli projelere imza atmaya devam ediyor. Zorlu coğrafyasıyla dikkat çeken Bertiz bölgesinde ulaşımı kolaylaştırmak için projeler hazırlayan Dulkadiroğlu Belediyesi, bölgenin gurup yollarından biri olan Boyalı, Baydemirli gurup yolunda çalışmalarını sürdürüyor.

Bin 850 metrekare uzunluğunda, altı metre genişliğinde ve 14 keskin viraja sahip yolun bin 550 metresinin standardını yükselten Dulkadiroğlu Belediyesi, toplamda 3 virajla 10 metrelik yolu bölgeye kazandırdı.

Bölgenin yol standardını yükseltmek için yoğun bir mesai harcadıklarını aktaran Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ulaşım konusunda gösterdikleri hassasiyeti anlattı.

Yaz aylarında Bertiz bölgesinin yol sorunlarıyla ilgilendiklerini aktaran Başkan Okay, sorunlu alanların bir bir iyileştirildiğini aktardı.

Bölgeye Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yüksek standartlı bir yol kazandırdıklarının altını çizen Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Sosyal ve kültürel alandaki yatırımlarımız devam ederken, bölgemizin farklı alanlardaki standartlarını da yükseltmek için yoğun bir mesai harcıyoruz. Şuan Bertiz bölgemizde yol çalışmaları yapmaktayız. Bölgemizin ulaşımının can damarı olan grup yollarının standardını yükseltmek için çalışıyoruz. Şuanda Boyalı, Baydemirli gurup yolumuzun çalışmalarını tamamlamak üzereyiz. Kısa bir süre sonra yolumuz asfalta hazır hale gelecek. Yolumuz standardı yüksek bölgeye yakışır bir yol haline geldi" dedi.

