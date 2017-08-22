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Cizre'de Nur Kadın Kültür Merkezi törenle hizmete açıldı



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Abidin Yel

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde, belediye bünyesinde kurulan Nur Kadın Kültür Merkezi törenle hizmete açıldı.

Cizre'nin Nur Mahallesi'nde İlçe Belediyesi bünyesinde kurulan Nur Kadın Kültür Merkezinin açılış töreni düzenlendi. Törene, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ve eşi Sibel Aktaş, Kaymakam Ahmet Adanur, AK Parti Şırnak İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Atan, İlçe Müftüsü Selahattin Yılmaz, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan Vali Aktaş, il genelinde buna benzer yirmiye yakın tesisin bir kısmının Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, GAP İdaresi ve çok önemli bir kısmı da belediyelerin desteği ile açıldığını belirtti. Cizre'de çok değerli ve kıymetli bir tesisin hizmete açmak için bir araya geldiklerine vurgu yapan Aktaş, "Bizler Müslümanlar olarak cennetin kadınların ayaklarının altında olduğuna inanıyoruz. Kadınımıza, annemize, kızımıza, kız kardeşimize dinimizin, gelenek ve göreneklerimizin verdiği bu değerin pratiğe geçirebilmek, onların hakettiği ortamı onlara sağlamak için bir gayret içerisindeyiz. Bu gayretin, bu çalışmanın Şırnak'ımızda ve ilçelerimizde ve buna Cizre'de de dahil çok büyük mesafeler kat ettiğini, çok güzel hizmetlerin devreye sokulduğunu görmekten dolayı büyük bir mutluluk yaşıyorum. İnşallah açılışını yaptığımız merkezde istediğimiz hizmeti, hizmet kalitesini yakalarız. Bu anlamda bu önemli tesislerim açılmasında emek ve gayretleri olan belediye başkanlarımıza ve kurum müdürlerine teşekkür eder, merkezin Cizre'ye hayırlı uğurlu olmasını dilerim" dedi.

Daha sonra, Vali Aktaş ve beraberindekiler, merkezin açılış kurdelesini kesip, binayı gezdi. Binada eğitim gören Kuran kursu öğrencilerini ve kadınları ziyaret eden Aktaş, resim sergisini de gezip, kendisinin resmini kara kalem ile yapan kursiyer ve öğreticileri tebrik edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.7 yaşındaki Sümeyya Gözüngü'nün 15 Temmuz ile ilgili şiirini de dinleyen Vali Aktaş duygusal anlar yaşadı.

(AY-MP-Y)



22.08.2017 17:22:39 TSI

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