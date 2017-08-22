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Gasp zanlısı jandarmadan kaçamadı



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde yaralamalı gasp olayına karıştığı belirlenen bir kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 17 Ağustos tarihinde Erdemli ilçesi Tömük Mahallesi'nde meydana gelen bir şahsın bıçakla yaralandıktan sonra gasp edilmesi olayı ile ilgili olarak, zanlının yakalanmasına yönelik özel ekip oluşturuldu.

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren jandarma ekipleri, şüpheliyi Çeşmeli Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Sorgusunda suçunu itiraf ettiği belirtilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(HSK-Y)



22.08.2017 17:23:16 TSI

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