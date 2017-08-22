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Ulu Caminin Temeli Ceylanpınar Belediyesi tarafından kazıldı



(Fotoğraflı)



Uğur Kuş

ŞANLIURFA (İHA) - Cami inşaatı kapsamında istimlak edilen evin yıkım ve hafriyatın kaldırma işi tamamlandı.

İlçenin en eski camisi olan Ulu Caminin yeniden inşa için başlatılan çalışmalar kapsamında Ceylanpınar Belediyesi, istimlak edilen bir evin yıkımı tamamlanarak, alandaki hafriyat kaldırıldı. Caminin temelleri ise Ceylanpınar Belediyesine ait iş makineleri tarafından kazıldı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Daşkıran, belediye olarak cami inşaatının başlaması için her türlü desteğin verildiğini belirtti. Belediye Başkanı Menderes Atilla'nın desteğiyle cami bitişiğinde bir evin istimlak edilerek camiye dahil edildiğini hatırlatan Daşkıran, caminin temel atma törenine ise başlanıldığını kaydetti. Daşkıran, inşa çalışmalarının en kısa zamanda tamamlanmasını beklediklerini belirtti. Mahalle sakinlerinden Aziz Poyraz da Belediye Başkanı Menderes Atilla'ya teşekkür ederek, "Belediye başkanımızın cami inşaatına çok katkısı oldu. Katkılarından dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Hasan Daş da, caminin yıkılmasından bu yana sabah namazına camiye gidemediğini söyleyerek, cami inşaatının bir an önce bitirilmesini istedi.

(UK-SD-Y)



22.08.2017 17:26:14 TSI

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