Nazilli'de iki kardeş ölü olarak bulundu
Ali Soydemir
AYDIN (İHA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki kardeş boş bir arazide silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.
Edinilen bilgiye göre; Nazilli-Denizli karayolu üzerinde bulunan Nazilli Gıdacılar Çarşısı yakınlarında yerde hareketsiz yatan iki kişiyi gören vatandaşlar durumu polise ihbar etti. Olay yerine gelen ekipler, iki erkek kardeşin silahla vurularak öldürüldüğünü belirledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
(MB-Y)
22.08.2017 17:27:03 TSI
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