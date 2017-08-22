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Şemdinli Belediyesi'nde çalışmaları devam ediyor.



(Fotoğraflı)



Ecevit Bay

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Şemdinli Belediyesi tarafından mahalle ve ara sokaklarda parke döşeme çalışmaları devam ediyor.

Şemdinli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilçenin Yeni Mahalle ve mahalleye bağlı Ayrılık Deresi Köprü altı mevki, Karşıyaka Mahallesi ve mahalleye bağlı Mehmet Uzun Sokağı ile Rehabilitasyon Sokağı'nda parke taşı döşeme çalışmaları tamamlandı.

"8 sokağa daha parke taşı döşenecek"

Çalışmaların devam ettiğini belirten belediye yetkilileri, ilçenin Moda Mahallesi 127. Sokak, Beşevler Mahallesi Seyit Taha, Seyit Übeydullah, 118. Sokak ve 115. Sokak ile Karşıyaka Mahallesi 114. Sokak, Heci Mustafa Akbaş Sokağı ve Küme Evleri Sokağı'nda da parke taşı döşeme çalışmalarına kısa sürede başlayacaklarını ifade ettiler.

(EB-ŞAK-Y)



22.08.2017 17:27:10 TSI

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