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Rektör Karacoşkun yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi

22 Ağustos 2017 Salı, 17:24
Rektör Karacoşkun yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi
Rektör Karacoşkun yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, üniversitenin merkez yerleşkesinde yapımı devam eden inşaat ve proje çalışmalarını yerinde inceledi.
Teknik incelemede Rektör Karacoşkun'a Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, Üniversite Genel Sekreteri Necdet Bozgeyik, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Nuh Uçar ve birim personeli eşlik etti. Rektör Karacoşkun, yaptığı açıklamada "Nitelik ve nicelik bakımından gelişen üniversitemizde öğrencilerimizin, personelimizin ve şehrimizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek yapıların ve hizmet binalarının yapım çalışmaları son hızla devam ediyor. 16 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan Merkezi Kütüphane ve Kongre Merkezinin inşaatı yüzde 10 oranında tamamlanmış bulunmakta. Daha önceki açıklamalarımızda sözünü verdiğimiz 'Üniversite Kreş ve Gündüz Bakımevi' bu eğitim-öğretim döneminde Meslek Yüksekokulu binamızın giriş katında faaliyetlerine başlayacak. Kayıtlar için başvurular alınmaya başlandı. Ancak önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde 2 bin metrekarelik yeni bir alanda, çok daha donanımlı bir kreş inşa etmeyi planlıyoruz" dedi.
(MAD-SD-Y)

22.08.2017 17:27:12 TSI
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