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Kaymakam Dundar'dan hasta ziyareti

22 Ağustos 2017 Salı, 17:27
Kaymakam Dundar'dan hasta ziyareti
Kaymakam Dundar'dan hasta ziyareti

(Fotoğraflı)

M. Emin Arvas
VAN (İHA) - Van'ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, Çaldıran Devlet Hastanesinde incelemelerde bulunarak buradaki hastaları tek tek ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Çaldıran Devlet Hastanesinde incelemelerde bulunan Kaymakam ve Başkan Vekili Dundar, yatan hasta servisine giderek tek tek hastalara ilgilendi. Yeni doğan bir günlük İlknur bebeği kucağına alarak seven Dundar, sağlık ve uzun ömürler diledi. Hastalarla tek tek ilgilenen Dundar, bir ihtiyaçlarının olup olmadıklarını sorarak acil şifa dileğinde bulundu. Yakın bir zamanda 100 yataklı hastanenin açılmasıyla birlikte ilçedeki sağlık anlamındaki alt yapıyı çözeceklerini belirten Dundar, "İnsan sağlığı bizim için çok önemlidir. Sağlık hizmeti anlamında devlet hastanemizi modern kullanılır bir hale getirerek vatandaşlarımız tüm sağlık sorunlarını burada çözeceğiz. Zorunlu kalınmadıkça başka hastanelere gitme ihtiyacı duyamayacakları hale getirmeye çalışacağız" dedi.
(MEA-ŞAK-Y)

22.08.2017 17:29:46 TSI
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