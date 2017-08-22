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Serdivan Şelale Parkta çalışmalar başladı



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Serdivan Belediyesi'nin Kenan Sofuoğlu Caddesi üzerinde hayata geçireceği Serdivan Şelale Park Projesi'nde ilk kazma vuruldu.

2 adet yapay şelalenin yanı sıra seyir terasları, piknik alanları, yürüyüş yolları ve göletlerin de yer alacağı Serdivan Şelale Park 32 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilecek. Serdivan'ın doğal ve kültürel değerlere sahip estetik bir ilçe olduğuna değinen Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Serdivan Şelale Park ile ilçenin var olan değerlerine bir yenisinin daha ekleneceğini belirterek, "Serdivan Şelale Park Projemize bugün itibariye start verdik. Çalışmalarımız etap etap devam edecek. Önceliğimiz mevsim şartlarından maksimum düzeyde faydalanarak alanı kış şartlarında da kolaylıkla çalışabilecek seviyeye getirmek ve projemizi en kısa sürede tamamlamak. Hemşehrilerimiz her şeyin en güzeline layık. Serdivan Şelale Parkımız şimdiden ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi.

(RŞ-GY-Y)



22.08.2017 17:32:17 TSI

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