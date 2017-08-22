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Bolu'nun simgeleri dönel kavşaklarda sergileniyor



(Fotoğraflı)



Faruk Çidem

BOLU (İHA) - Bolu Belediyesi, peyzaj çalışmaları kapsamında dönel kavşaklara yerleştirdiği Bolu'yla özdeşleşmiş heykellere Abant Alası'nı da ekledi.

Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, daha önce şehir merkezinde ve D-100 Karayolu üzerinde bazı kavşaklara Bolu'nun simgeleri Köroğlu, Abant nilüferi ve kanlıca mantarı heykellerini yerleştirerek Bolu'nun tanıtımına büyük katkı sağlamıştı. Ekipler, yaptıkları çalışma kapsamında bu kez de Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'ndaki dönel kavşağa "Abant alası" ve "Abant nilüferi" heykeli yerleştirdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, Bolu'nun tanıtımına büyük katkılar sağlayacak başka simgelerin de ilerleyen zamanlarda diğer kavşaklarda yerini alacağını belirtti.

(FC-GY-Y)



22.08.2017 17:33:28 TSI

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