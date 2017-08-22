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SASKİ'den anında ve hızlı müdahale

22 Ağustos 2017 Salı, 17:31
SASKİ'den anında ve hızlı müdahale
SASKİ'den anında ve hızlı müdahale

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Kuvvetli sağanak yağışın etkisini gösterdiği Sakarya'da SASKİ ekipleri herhangi bir sorun yaşanmaması adına çalışmalarını sürdürüyor.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) şehir genelinde etkisini gösteren şiddetli sağanak yağış nedeniyle şehir genelinde herhangi bir sorun yaşanmaması adına ekiplerin 24 saat hazır bekletildiğini duyurdu. SASKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Şehir genelinde etkisi gösteren kuvvetli yağışlar nedeniyle şehrimizin 16 ilçesinde herhangi bir sorun yaşanmaması adına ekiplerimiz hazır bir şekilde bekletilmektedir. SASKİ ekiplerimiz lokal problemlere anında ve hızlı bir şekilde müdahale ederek, sorunları çözüme kavuşturmaktadır. SASKİ olarak şehir genelinde vatandaşlarımızın sorun yaşamaması adına 7 gün 24 saat çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Vatandaşlarımız Sakarya'nın tüm ileçelerinden ALO 185'i arayarak bize ulaşabilirler" ifadeleri kullanıldı.
(RŞ-GY-Y)

22.08.2017 17:33:53 TSI
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