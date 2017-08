YEREL HABERLER / SAKARYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Harvard Üniversitesi'nde 15 Temmuz konuşuldu

Harvard Üniversitesi'nde 15 Temmuz konuşuldu



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Sakarya Üniversitesi'nin Harvard Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlediği 17. Eğitim Teknolojileri Kongresi'nde 15 Temmuz darbe girişimi konuşuldu.

SAÜ tarafından 16-18 Ağustos tarihleri arasında ABD'nin Boston kentinde düzenlenen 17. Eğitim Teknolojileri Kongresi kapsamında "Demokrasi, Kültür ve Türkiye" konulu bir panel gerçekleştirildi. 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişimi sonrası Türkiye aleyhine oluşan yargıların kırılması ve Türkiye'nin imajını güçlendirmek amacıyla düzenlenen panelde, Türkiye'yi yakından tanıyan Amerika'nın ve dünyanın çeşitli üniversitelerinde görevli akademisyenler Türkiye ile ilgili izlenimlerini paylaştı. Panele Milliyet gazetesi eğitim editörü ve köşe yazarı Abbas Güçlü de katıldı.

Panelde, Sakarya Üniversitesi ile olan yoğun ilişkileri dolayısıyla da Türkiye'yi defalarca ziyaret ettiklerini belirten Governors State Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Elaine P. Maimon ve eşi Dr. Mort Maimon, Türkiye'yi her şeyden önce misafirperverliğiyle hatırladıklarını kaydetti. Türkiye'nin köklü tarihi, kültürel zenginliği, doğal güzellikleri ve eşsiz mutfağıyla tanındığını ifade eden Rektör Maimon, Türkiye'yi ve Türk insanını daha iyi tanımak için önyargılardan kurtulmak gerektiğini vurguladı. Governors State Üniversitesi'nde öğrenim gören Türk öğrenciler ve üniversitelerine dil kursu için gelen Sakarya Üniversitesi akademisyenleri aracılığıyla 15 Temmuz'da ve sonrasında Türkiye'de yaşananlar hakkında bilgi sahibi olduklarını ve Türkiye'nin demokrasi mücadelesini takdirle karşıladıklarını belirten Rektör Maimon, bunların Amerikan medyasında yeterince yer bulmadığına dikkat çekti.

Konuşmasına Türkiye'de gezdiği yerlere ait fotoğrafları göstererek başlayan Harvard Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Robert G. Doyle, Türk insanının cana yakınlığına, misafirperverliğine ve Türkiye'nin kültürel zenginliğine vurgu yaptı. Türkiye ziyaretlerinde kendini güven içerisinde hissettiğini belirten Prof.Dr. Doyle, farklı zamanlardaki ziyaretlerinde tanık olduğu her alandaki gelişmelerden de çok etkilendiğini ifade etti.

Panelin konuşmacıları arasında yer alan Eğitim İletişimi ve Teknoloji Birliği (AECT) Başkanı Prof. Dr. J. Ana Donaldson, eski AETC Başkanı Prof. Dr. Key A. Persichitte ve Northern Illinois Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sharon Smaldino da, sunumlarında Türkiye'de çektikleri cami ve kilise fotoğraflarını paylaşarak Türkiye'deki dini hoşgörü ortamına temas etti. Prof. Dr. Donaldson ayrıca her yöreye özgü farklı lezzetlere sahip Türk mutfağının daha fazla tanıtılması gerektiğine dikkat çekti. Panelde, Tayvan Uluslararası Pingtung Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vincent Ru-Chu Shih konuşmasında Türkiye'nin tarihi ve kültürel dokusuna olan hayranlığını dile getirdi. Özellikle İstanbul'a hayran kaldığını belirten Prof. Dr. Vincent Ru-Chu Shih, Türkiye ziyaretlerinde çektiği fotoğrafları meslektaşları ve yakınlarına göstererek birçok Tayvanlının Türkiye'yi ziyaret etmesine aracı olduğunu ifade etti.

17. Eğitim Teknolojileri Kongresi'ne Türkiye'deki eğitimle ilgili görüşlerini açıklamak üzere katılan Milliyet Gazetesi Eğitim Editörü ve köşe yazarı Abbas Güçlü de panelde, bir gazeteci olarak 15 Temmuz ve Türkiye'de demokrasi ortamı üzerine kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Türkiye'de 15 Temmuz öncesinde de darbelerin yaşandığını hatırlatan Güçlü, "Türk halkı her defasında demokrasiye sahip çıktı ve ayağa kalkarak gelişmesine devam etti. 15 Temmuz'da da aynı şey oldu. Demokrasiye sahip çıkan Türkiye her alanda gelişmeye ve ilerlemeye devam etmektedir" dedi.

Panelin ardından değerlendirmelerde bulunan Türkiye Boston Başkonsolosu Ömür Budak Türkiye'nin demokratikleşme ve ekonomik gelişme mücadelesine yönelik görüşlerini paylaştı. Budak, Türkiye'nin 3 milyondan fazla Suriyeli mülteciye sahip çıkarak dünyaya adeta bir insanlık dersi verdiğini kaydetti.

(RŞ-GY-Y)



22.08.2017 17:35:00 TSI

NNNN