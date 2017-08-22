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Kurban Kesim Kursu sona erdi

- 67 kursiyere sertifika verildi



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan Kurban Kesim Kursu" sona ererken kursa katılanlara sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Şube Müdürlüğü ile Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi tarafından 7-11 Ağustos ve 14-18 Ağustos tarihleri arasında Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan Kurban Kesim Kursunun düzenlendiği belirtildi. Kursa katılanlara, Veteriner Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kurbanlık hayvan seçimi, yaş tayini, hayvan yatırma yöntemleri, kesim öncesi, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler, ilk yardım kuralları ve dini vecibeler teorik olarak anlatılırken, Canlı Hayvan Pazarında da uygulamalı olarak dersler verildi. 20 saat teorik, 20 saat de pratik olmak üzere toplam 40 saat verilen eğitimin sonunda 67 kursiyere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikaları törenle verildi. Büyükşehir Belediyesi Beydağı Toplantı Salonunda düzenlenen sertifika töreninde kursiyerlere ayrıca, kurbanlık hayvanlar hakkında pratik bilgiler kitapçığı, büyükbaş kurbanlıkların kilolarını ölçmek için kilomatik, mezura, şapka ve kalemden oluşan hediye çantaları verildi.

(BT-SD-Y)



22.08.2017 17:38:41 TSI

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