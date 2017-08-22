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'Başarı Güçlü Zihinler İster' projesi

- Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanan SOOES'in 6 güdümlü projesinden birin olan 'Başarı Güçlü Zihinler İster' projesinin, öğrencilerin eğitim hayatına önemli katkıları olacağı ifade edildi



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MERSİN (İHA) - Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanan SOOES'in 6 güdümlü projesinden birin olan 'Başarı Güçlü Zihinler İster' projesinin, öğrencilerin eğitim hayatına önemli katkıları olacağını söyledi.

Koca, 'Başarı Güçlü Zihinler İster' projesi kapsamında, Akdeniz ilçesinde 7, Toroslar'da 8, Yenişehir'de 5, Mezitli'de 3, Tarsus'ta 3, Erdemli'de 3 ve Silifke ilçesinde 3 okul olmak üzere toplamda 32 okulda futbol ve basketbol sahaları, spor salonu, müzik atölyesi, resim atölyesi, akıl oyunları ve bilim uygulamaları atölyeleri kurulmasının hedeflendiğini belirterek, ayrıca proje ile birlikte 806 öğrenciye eğitsel oyunlara yönelik çizimler, futbol, basketbol, voleybol, atletizm, hentbol, yüzme, tenis, jimnastik, masa tenisi, satranç, bağlama, gitar, vurmalı çalgılar ve resim kursları sağlanacağını kaydetti.

Proje desteğinin toplam 1 milyon lira olduğunu ve 7 ilçede 32 ilkokulda öğrenim gören toplam 18 bin 590 öğrenciyi hedef aldığını belirten Koca, proje kapsamında yapılacak olan sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin öğrencilerin eğitim hayatına önemli katkılarının olacağını vurgulayarak, çocukların kendisini tanımaları ve hayal dünyalarını geliştirmeleri adına faydalı olacak bu proje için Kalkınma Bakanlığı Lütfi Elvan'a teşekkür etti.

(HSK-Y)



22.08.2017 17:45:09 TSI

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