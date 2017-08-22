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FETÖ'den KHK ile kapatılan Melikşah Üniversitesi Davası yine ertelendi

22 Ağustos 2017 Salı, 17:46
FETÖ'den KHK ile kapatılan Melikşah Üniversitesi Davası yine ertelendi

Şeref Kahraman
KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de 15 Temmuz sonrası FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Melikşah Üniversitesi'nin rektörü, akademisyenleri ve personelinin bulunduğu 3'ü tutuklu 21 sanığın yargılandığı dava bir kez daha ertelendi.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar eski rektör Mahmut D.M., E.E. Burhaniye Kapalı Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile, tutuklu sanıklar V.D., başka suçtan tutuklu Kırşehir E Tipi Kapalı Cezaevi'nden O.G. ile tutuksuz sanıklar A.U., B.V., D.B., H.G., A.H., H.E., M.Y., M.M.Ö., H.K., M.Y., N.V., S.B., U.H. duruşma salonunda, tutuksuz sanık M.E.S. Bandırma Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS ile hazır edilirken, tutuksuz sanıklar N.K., Y.C. ve N.U. duruşmaya katılmadı.
7 Ağustos 2016'da gözaltına alınan ve 15 Ağustos 2016'da tutuklanan Melikşah Üniversitesi rektörü Mahmut D.M., önceki celse "Hakkımda atılan iddialar, asılsız ve iftiradır. Kullandığım hat ile telefondaki İMEİ numarası uyuşmuyor. Bank Asya´da bulunan hesabım maaş hesabımdır. 2014 yılında maaşımda yaşanan artışın nedeni ise bilimsel teşvik ödülüdür. Ben örgütün kriptolu programı ByLock´u kesinlikle kullanmadım" diye konuşmuştu.
7 Mart 2017'de ilk celsesi görülen duruşma, üçüncü celsede de eksikliklerin giderilmesi için Kasım ayına ertelenirken, mahkeme heyeti 3 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
(AÖ-Y)

22.08.2017 17:49:46 TSI
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