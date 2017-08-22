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Kaymakam Öztürk, esnaf ile bir araya geldi

22 Ağustos 2017 Salı, 17:48
Kaymakam Öztürk, esnaf ile bir araya geldi
Kaymakam Öztürk, esnaf ile bir araya geldi

(Fotoğraflı)

Engin Ertürk
VAN (İHA) - Van'ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, ilçe esnafı ile birlikte öğle yemeğinde bir araya geldi.
Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkanı Abdulselam Öztürk ilçe Başkale Ziraat Odası Başkanlığı tarafından organize edilen yemek davetine katılarak esnafla birlikte yemek yedi. İlçedeki bir lokantada düzenlenen öğle yemeği etkinliğine Başkale Kaymakamı ve belediye Başkan Vekilli Abdulselam Öztürk, Ziraat Odası Başkanı Rahmi Aşkan ve kurum amirleri ile esnaflar katıldı. Yemekte Ziraat Odası Başkanı Rahmi Aşkan ile ilçedeki tarım ve hayvancılık üzerine bir süre sohbet eden Kaymakam Öztürk, esnaflarla birlikte yemek yedikten sonra program son buldu.
(EKİP-ŞAK-Y)

22.08.2017 17:51:37 TSI
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