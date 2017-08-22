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Edirne'nin Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği'nde sesi olacak



(Fotoğraflı)



Ergin Yıldız

EDİRNE (İHA) - Edirne Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Tuncay Aytın, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu üyesi olduğunu bildirildi.

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği 7. Olağan Genel Kurul seçimlerinde Yönetim Kurulu'na seçilen Edirne Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Tuncay Aytın, birlik binasında düzenlediği basın toplantısında, "İlk defa birliğimiz, seçimle merkez birliğinin yönetimine girmiştir" dedi.



"İlk defa birliğimiz, seçimle merkez birliğinin yönetimine girmiştir"

Edirne Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Tuncay Aytın, birliğin ilk defa merkez birliğinin yönetimine girdiğini ve bundan sonraki süreçte Edirne hayvancılığının Ankara'daki sesi olacaklarını dile getirerek, "Edirne Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliğimizin kurucu üyesidir. İlk defa birliğimiz, seçimle merkez birliğinin yönetimine girmiştir. Bunun gururunu yaşamaktayız. Burada emeği geçen üyelerimize, delegelerimiz ve 81 ilin delegelerine bizi bu göreve layık gördükleri için ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İnşallah merkez birliğinde hayvancılığımızın sorunlarını bakanlığa daha iyi anlatıp üreticimize faydalı olacağız. Edirne'nin tarım ve hayvancılık olarak yavan kaldığına inanıyorum. İnşallah Ankara'da bunun sesi ve kulağı olacağız. Edirne ve Türkiye hayvancılığına faydalı olmaya çalışacağız. Merkez Birliğinin 7'nci Olağan Genel Kurul'unda, Burdur Birlik Başkanı Kamil Özcan'ın listesine girdik. Bu liste kazandı. Bu listede Edirne'nin yanı sıra Samsun, Ardahan, Yozgat, Muğla, Osmaniye ve Burdur var. Denetleme Kurulu'nda ise, Aydın, Manisa ve Kırıkkale var" dedi.



"Birlik beraberliği sağlayacağımıza inanıyorum"

Üreticinin gerçek sorunlarını dile getireceklerini ve birleştirmeden yana olduklarını belirten Aytın, "Merkez Birliğimizin 7'nci Olağan Genel Kurulu'nda çok demokratik bir seçim yaşadık. 4 adayımız vardı. Burdur DSYB Başkanı Kamil Özcan, Kırklareli DSYB Başkanı Ali Dermenci, Konya DSYB Başkanı Edip Yıldız, ve Adana DSYB Başkanı Yaşar Kahya aday oldu. Yapılan oylama sonucunda Kamil Özcan'ın başkanı olduğu liste delegelerden en fazla oyu alarak seçimi kazandı. Listemiz 185 oy aldı. 161 oy Konya ikinci, 105 oy ile Kırklareli üçüncü, 24 oy ile Adana da dördüncü oldu. Seçimlere Demokratik bir seçim yaşadık Seçim bittikten sonra yarış bitti deyip vitrine çıktığımızda bütün aday arkadaşlarımızla 81 ili kucaklayarak dört yıllık bu görevi başarıyla devam etmeyi istiyoruz. Bizler üreticiyiz ve üreticinin gerçek sorunlarını dile getireceğiz. Daha önce sıkıntılarımız vardı. Bölgesel toplantılar yapılıyordu. Bölgesel toplantılarda Merkez Birliği olarak sıkıntı yaşadık ve bunun zararını gördük. Ayrıştırmadan yana değil, birleştirmeden yanayız. Bu saatten sonra Merkez Birliğimiz 81 ille beraber il il gezip beraber hareket edeceğiz. Bugün Şırnak, Edirne, Hakkari, Ardahan, Antalya'da sıkıntılar olabilir. Ayrı ayrı sıkıntılar olabilir ama çözüm noktasına gelindiğinde birlik beraberliği sağlayacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

(EY-BA-Y)



22.08.2017 17:52:26 TSI

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