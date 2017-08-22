Malatya'da oto pazarlarında uygulama
(Fotoğraflı)
MALATYA (İHA) - Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 43 ildeki oto hırsızlığı suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği oto pazarlarına yönelik uygulama Malatya'da başladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde 43 ilde 66 noktada eş zamanlı olarak oto pazarlarına yönelik uygulama gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında Malatya'da da hafta sonu Yeni Hal Binası yanındaki oto pazarında denetim gerçekleştirildi. Uygulamada mevcut huzur ve güven ortamının korunması, suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması, aranan şahıslar ve aranan araçların yakalanması amacıyla denetimler yapılırken uygulamalarda asayiş ve trafik denetleme birimlerinden karma oluşturulan çok sayıda ekip görev aldı.
(CÖ-SD-Y)
22.08.2017 17:53:06 TSI
NNNN