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Şehre 1 saatte 10 günlük su geldi

22 Ağustos 2017 Salı, 18:03
Şehre 1 saatte 10 günlük su geldi
Şehre 1 saatte 10 günlük su geldi

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sakarya genelinde öğlen saatlerinde etkili olan yağışlar Sapanca Gölü su seviyesinde önemli bir artışa neden oldu. Göldeki su seviyesi 1 saatlik yağış ile 4 santimetre yükselirken bu rakamın Sakarya'nın 10 günlük su ihtiyacına denk geldiği açıklandı.
Marmara Bölgesinde olduğu gibi Sakarya'da da etkili olan kuvvetli yağışlar Sapanca Gölü'ndeki su seviyesinde de önemli bir artışa neden oldu. Konuyla ilgili olarak Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından yapılan açıklamada, öğlen saatlerinde başlayan ve yaklaşık 1 saat süren yağışlarla birlikte Sapanca Gölü'nün 1,9 milyon metreküp su arttığı belirtildi. Göl seviyesindeki 4 santimetrelik artış ile seviyenin 31,91 metreye ulaştığı kaydedildi. Sapanca Gölü seviyesi ile ilgili olarak SASKİ tarafından yapılan açıklamanın devamında ise, "Şehir genelinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış ile birlikte Sapanca Gölü'müz son 1 saatte 4 santimetre yükselerek 1,9 milyon metreküp su aldı. Bu rakam şehrimizin 10 günlük su ihtiyacına denk gelmektedir. Göl seviyemiz şuanda 31,91 metre düzeyinde. 2014 yılında yaşanan mevsimsel kuraklık nedeniyle göl seviyesi 29 metrelere kadar gerilemişti. Gölümüzün mevcut su seviyesi bulunduğumuz yaz ayları itibariyle oldukça sevindirici ve güzel bir düzeyde. Hem içmesuyu su miktarı hem de gölümüzün içmesuyu kalitesi açısından oldukça önemli" ifadelerine yer verildi.
(RŞ-İÇ)

22.08.2017 18:05:58 TSI
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