- Uzm. Dr. Gökhan Öner: "Sakarya'dan gelip İstanbul'da da fark oluşturmaya hazırız"



Burak Can Tokyürek

SAKARYA (İHA) - Özel Adatıp Hastanesi Sakarya'dan sonra İstanbul'da da hizmete açılıyor. İstanbul Kurtköy'de hizmete girecek olan hastane basın mensuplarına tanıtıldı.

Sağlık sektöründeki 20 yıllık başarılı geçmişini, Sakarya ve Doğu Marmara Bölgesi'nin ilk ve en büyük hastanesi unvanıyla taçlandıran Özel Adatıp Hastanesi, Sakarya'nın ardından İstanbul'a da sağlık adasını kazandırıyor. Uzmanlık, konfor ve teknoloji ile donatılan Özel Adatıp Hastanesi, İstanbul Kurtköy'de hizmete açılıyor. Hizmet kalitesini her geçen gün arttırarak sağlık hizmetine Doğu Marmara Bölgesi ve Sakarya'nın en büyük hastanesi olarak öncülük eden, dünya standartlarında donanım ve alt yapıya sahip olan Adatıp Hastanesi, uzmanlık ve deneyimini İstanbul'a taşıyor. Özel Adatıp Hastanesi, sağlığa adanmış bir yaklaşımla İstanbul'un yükselen değeri Kurtköy'de hizmet vermeye hazırlanıyor.



"Bölgenin örnek gösterilen sağlık kompleksi olmaya hazırlanıyor"

En son teknolojik cihazlarla donatılmış sağlık adası Özel Adatıp Hastanesi, 25 bin metrekarelik kapalı alan üzerinde, gün ışığından en yüksek düzeyde faydalanılacak şekilde tasarlanmış göz alıcı mimarisi ile hem sağlığın adresini hem de klasik hastane anlayışını değiştiriyor. Alanında uzman 26 hekim, 8 adet ameliyathane, 21 adet genel yoğun bakım yatağı, 10 adet yeni doğan yoğun bakım yatağı, 4 adet koroner yoğun bakım yatağı ve 40 adet hasta yatağı ile açılışını yapacak olan Özel Adatıp Hastanesi, bölgesinin örnek gösterilen sağlık kompleksi olmaya hazırlanıyor. Özel Adatıp Hastanesi bir sonraki adımında ise, alanında uzman hekim sayısı 90'a yükselirken, Türkiye'nin ve bölgenin önemli bir açığı olan onkoloji branşında da ilk'leri hedefleyerek yeni yatırımlar planlıyor. Hasta yatağı sayısının 200'ün üzerine çıkarılacağı Özel Adatıp Hastanesi Kurtköy'de yeni bir cazibe merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.



"Dört tarafı teknoloji ve uzmanlıkla çevrili hastane"

Özel Adatıp Hastanesi Kurtköy, klasik hastanecilik anlayışından farklı hareket ederek, ileri tanı ve tedavi yöntemlerini, durmaksızın gelişen tıbbi teknolojileri ile birleştirmeye hazırlanıyor. Çok yakında hizmete girecek olan hastane, tüm bölümlerinde SGK ve özel sağlık sigortaları ile anlaşmalı olup, yerli ve yabancı misafirlerine Sağlık Turizmi'nin hedeflediği konfor ve hizmetini sunmak üzere çalışmalarına devam ediyor.



"İstanbul'da da sağlık sektöründe fark oluşturmaya hazırız"

Hizmete girecek olan hastane basın mensuplarına tanıtıldı. Tanıtım gezisi esnasında hastane hakkında bazı bilgiler veren Adatıp Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Sağlık Yatırımları Grup Başkanı Uzm. Dr. Gökhan Öner, "Türkiye genelinde Sakarya'nında hastane sektöründe var olduğunu göstermek amacımız. Bu markayı ulusal bazda yayıp bütün ülkeye duyurmak üzere Sağlık Turizmi konusunda işi dahada geliştirip uluslararası boyuta taşımak istiyoruz. Sakarya'da doğmuş olan markayı değer haline getireceğiz. Sağlık sektöründe fark oluşturmak için yola çıktık. Sakarya'da başlayan yolculuğu İstanbul'da devam ettirip, Anadolu'dan İstanbul'a gelen hastane grubu olarak tüm ülkenin hizmetine sunuyor olacağız. Eksikliğini düşündüğümüz branşlarda da hizmet vermek istiyoruz. Onkoloji bölümü mesela. Sakarya'dan gelip İstanbul'da da fark oluşturmaya hazırız. Sakarya'nın adını her konuda duyurmamız lazım" dedi.

