ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Şanlıurfalı tenisçiler Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor

22 Ağustos 2017 Salı, 18:05
Şanlıurfalı tenisçiler Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor
Şanlıurfalı tenisçiler Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Eylül ayında düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasında Şanlıurfa'yı 4 tenisçi temsil edecek. Sporcu kızlar şampiyonada madalyalar alabilmek için hazırlıklarını sürdürüyor.
Türkiye Tenis Federasyonu tarafından 2-9 Eylül tarihleri arasında Antalya ve İstanbul'da düzenlenecek Türkiye şampiyonası için Şanlıurfalı tenisçilerin hazırlıkları sürüyor. Şampiyonada Büyükşehir Belediyesi Tenis Kulübü sporcuları Berfin Demir, Zeliha Çılpan, Gülistan Hurma ve Süheyla Subaşı Şanlıurfa temsil edecek. Turnuvaya katılacak sporcular Büyükşehir Belediyesi Yenice Spor Tesisleri tenis sahasında günde çift idmanla Tenis Antrenörü Faysal Uyar nezaretinde çalışmalarını sürdürüyor. Antrenör Faysal Uyar, şampiyonluk parolasıyla hazırlıkların devam ettiğini belirterek, "Antalya ve İstanbul'da düzenlenecek olan Türkiye Tenis Şampiyonası için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Şanlıurfa'dan 4 sporcu ile şampiyonaya katılacağız. 14-18 yaş arası yapılacak olan şampiyonaya Türkiye genelinden 17 ilden 54 takımla 314 sporcu katılacaktır. Daha önceki turnuvalarda sporcularımız iki yıl üst üste doğu lig şampiyonu olmuştur ve Türkiye'de derecelerimiz var. Hedefimiz bu şampiyonada da derece yapmaktır. Bu yarışmaya Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tenis Kulübü olarak katılacağız. İnşallah yarışmada birinci gelerek Şanlıurfa'yı teniste de tanıtacağız. Tenis kulübümüzde 60 lisanslı sporcumuz, 150 civarında lisansız sporcumuz bulunmaktadır" dedi.
(Şİ-SD-Y)

22.08.2017 18:08:11 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi Birecik'teki çalışmaları inceledi
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI NİHAT ÇİFTÇİ BİRECİK'TEKİ ÇALIŞMALARI İNCELEDİ
Ulu Caminin Temeli Ceylanpınar Belediyesi tarafından kazıldı
YEREL

ULU CAMİNİN TEMELİ CEYLANPINAR BELEDİYESİ TARAFINDAN KAZILDI
TÜGVA Siverek'in yaz okullarında eğitim sürüyor
YEREL

TÜGVA SİVEREK'İN YAZ OKULLARINDA EĞİTİM SÜRÜYOR
Gençlik merkezinden mezun olan sporcular gösteri düzenledi
YEREL

GENÇLİK MERKEZİNDEN MEZUN OLAN SPORCULAR GÖSTERİ DÜZENLEDİ
Harran'a 60 bin metrekarelik mesire alanı yapılıyor
YEREL

HARRAN'A 60 BİN METREKARELİK MESİRE ALANI YAPILIYOR
Birecik katı atık tesisin temeli atıldı
YEREL

BİRECİK KATI ATIK TESİSİN TEMELİ ATILDI
Çiftçi'den Ankara Çıkarması
YEREL

ÇİFTÇİ'DEN ANKARA ÇIKARMASI
Yılmaz'dan Çiftçiye modern tarıma geçin çağrısı
YEREL

YILMAZ'DAN ÇİFTÇİYE MODERN TARIMA GEÇİN ÇAĞRISI
Birecik'te temizlik seferberliği
YEREL

BİRECİK'TE TEMİZLİK SEFERBERLİĞİ
Haliliye belediyesi ile 65 öğrenci üniversiteli oldu
YEREL

HALİLİYE BELEDİYESİ İLE 65 ÖĞRENCİ ÜNİVERSİTELİ OLDU
Suriyeli çocuklara spor malzemesi
YEREL

SURİYELİ ÇOCUKLARA SPOR MALZEMESİ
Akçakale dev projelerle şantiyeye döndü
YEREL

AKÇAKALE DEV PROJELERLE ŞANTİYEYE DÖNDÜ
HRÜ BESYO özel yetenek sınavları başladı
YEREL

HRÜ BESYO ÖZEL YETENEK SINAVLARI BAŞLADI
55 bin metrekarelik alanın 45 metrekaresinde parke taşı döşendi
YEREL

55 BİN METREKARELİK ALANIN 45 METREKARESİNDE PARKE TAŞI DÖŞENDİ
Sokaklardaki yol çalışmaları tamamlanıyor
YEREL

SOKAKLARDAKİ YOL ÇALIŞMALARI TAMAMLANIYOR
Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL

ŞANLIURFA'DA TRAFİK KAZASI: 1 YARALI
ali Erin Viranşehir'de çocukları boğulan aileleri ziyaret etti
YEREL

ALİ ERİN VİRANŞEHİR'DE ÇOCUKLARI BOĞULAN AİLELERİ ZİYARET ETTİ
Suruç'ta içme suyu seferberliği
YEREL

SURUÇ'TA İÇME SUYU SEFERBERLİĞİ
Kurban bayramı etkinlikleri Piazza'da
YEREL

KURBAN BAYRAMI ETKİNLİKLERİ PİAZZA'DA