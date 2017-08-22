YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Şanlıurfalı tenisçiler Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor

Şanlıurfalı tenisçiler Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Eylül ayında düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasında Şanlıurfa'yı 4 tenisçi temsil edecek. Sporcu kızlar şampiyonada madalyalar alabilmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından 2-9 Eylül tarihleri arasında Antalya ve İstanbul'da düzenlenecek Türkiye şampiyonası için Şanlıurfalı tenisçilerin hazırlıkları sürüyor. Şampiyonada Büyükşehir Belediyesi Tenis Kulübü sporcuları Berfin Demir, Zeliha Çılpan, Gülistan Hurma ve Süheyla Subaşı Şanlıurfa temsil edecek. Turnuvaya katılacak sporcular Büyükşehir Belediyesi Yenice Spor Tesisleri tenis sahasında günde çift idmanla Tenis Antrenörü Faysal Uyar nezaretinde çalışmalarını sürdürüyor. Antrenör Faysal Uyar, şampiyonluk parolasıyla hazırlıkların devam ettiğini belirterek, "Antalya ve İstanbul'da düzenlenecek olan Türkiye Tenis Şampiyonası için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Şanlıurfa'dan 4 sporcu ile şampiyonaya katılacağız. 14-18 yaş arası yapılacak olan şampiyonaya Türkiye genelinden 17 ilden 54 takımla 314 sporcu katılacaktır. Daha önceki turnuvalarda sporcularımız iki yıl üst üste doğu lig şampiyonu olmuştur ve Türkiye'de derecelerimiz var. Hedefimiz bu şampiyonada da derece yapmaktır. Bu yarışmaya Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tenis Kulübü olarak katılacağız. İnşallah yarışmada birinci gelerek Şanlıurfa'yı teniste de tanıtacağız. Tenis kulübümüzde 60 lisanslı sporcumuz, 150 civarında lisansız sporcumuz bulunmaktadır" dedi.

(Şİ-SD-Y)



22.08.2017 18:08:11 TSI

NNNN

