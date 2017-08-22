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Muğla TOBB Fen Lisesi'nin temeli atıldı

- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından "81 ilde 81 okul" projesi kapsamında Muğla'nın Menteşe İlçesi Yeniköy Mahallesi'ne yapılacak olan TOBB Fen Lisesi'nin temeli TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımı ile atıldı.



(Fotoğraflı)



Bekir Tosun

MUĞLA (İHA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)'un '81 ilde 81 okul' projesi kapsamında Muğla TOBB Fen Lisesi'nin temeli atıldı.

Temel atma törenine Muğla Valisi Esengül Civelek, AK Parti Muğla milletvekili Nihat Öztürk, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş, Ak Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.



Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Başkanı Bülent Karakuş yaptığı konuşmada, TOBB Fen Lisesi protokolünün geçen yıl imzalandığını, yaklaşık 10 dönümlük alan içinde yapılacak lisenin Muğla'nın eğitimine katkı sağlayacağını söyledi. Karakuş açıklamasının sonunda, "Projenin protokolünü geçtiğimiz Ekim ayında Türkiye Odalarv e Borsalar Birliği Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımı ile Oda hizmet binamızda imzalamıştık. Bugün ise okulumuzun ilk harcını atıyoruz. Geleceğe yatırımın başında eğitim ve eğitim tesisleri geliyor. Dolayısı ile insanımıza yatırım yapıyoruz. En iyi yatırımın insana yapılan yatırım olduğu gerçeğinden baktığımızda eğitim ve eğitim kurumlarımızda insanımız kazanıyor, şehrimiz kazanıyor, ülkemiz kazanıyor. Öğrenme durduğu zaman gelişim de durur. Günümüzün en büyük sermayesi eğitimli insan gücüdür" dedi.



"Zarar etmeyen tek yatırım eğitim"

Törende konuşma yapan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Muğlalıların çok zeki insanlar olduğunu belirterek, "2015'de bana dediler ki, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi sana fahri doktora vermek istiyor dediler ve ben de kabul ettim. Bana burada fahri doktora cübbesini giydirirlerken, okulunu sözünü aldılar benden. Hemen protokolü hazırladılar, bugün temelini atmak da bizlere nasip oluyor. Sana hep soruyorlar. Başkan eğitime ne kadar önem veriyorsun diyorlar. Ben de diyorum ki zenginleşmenin yolu eğitimden geçer. Ben bir işadamıyım. İşadamı olarak her türlü yapmış olduğumuz yatırımda risk vardır. Kar da edersiniz, zarar da edersiniz. Bir işadamı olarak söylüyorum, tek bir yatırım var ki, buraya yaptığınız yatırımdan kesinlikle ve kesinlikle zarar etmezsiniz. O da eğitime yaptığınız yatırımdır" dedi.

AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, Muğla'nın en önemli ihtiyaçlarından bir tanesinin eğitim kurumları olduğunu belirterek, TOBB BaşkanıRifat Hisarcıklıoğlu'na verdiği destekler nedeniyle teşekkür etti.

"Muğla'nın eğitim seviyesi yüksek"

Muğla Valisi Esengül Civelek ise, Fen Liselerinin ayrıcalıklı okullar olduğunu belirterek, "Bu liseler sorun çözme becerileri gelişmiş, empati kurabilen, milli değerlere bağlı ve evrensel değerleri benimseyen gençler yetiştirir. Bizim ülke olarak dünyada rekabet edebilmemiz için yetişmiş ve gelişmiş insan gücüne ihtiyacımız var. Muğla bu konuda şanslı. İlimizin eğitim seviyesi oldukça yüksek. Temelini attığımız TOBB Fen Lisesi de bu seviyeyi daha çok yükseltecektir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından TOBB Muğla Fen Lisesi'nin temeli törene katılan protokol tarafından gerçekleştirildi.

(BT-MB-Y)



22.08.2017 18:11:37 TSI

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