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Bingöl'deki yangında zarar gören binayı belediye onaracak



(Fotoğraflı)



Yılmaz Atar

BİNGÖL (İHA) - Bingöl Belediyesinin, İnönü Mahallesi'ndeki boş bir alana yığılan inşaat tahtalarının tutuşması sonucu zarar gören binayı onaracağı bildirildi.

Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, dün akşam İnönü Mahallesi şehir terminali yanındaki boş alana konulan tahtaların kimliği belirsiz kişilerce ateşe verilmesi sonucu meydana gelen ve büyük paniğe neden olan yangın sonrası, bölgede incelemelerde bulundu.İlgili birimlerden zayiat hakkında bilgi alan Başkan Barakazi, Mahalle Muhtarı Sait Baraç ile semt sakinlerinin sıkıntı ve taleplerini de dinledi.

Yangının meydana geldiği alana yakın bulunan binada maddi zarar oluştuğunu belirten Belediye Başkanı Yücel Barakazi, "Boş bir alanda istiflenen inşaat tahtalarının tutuşması sonucu yangın meydana geldi. Vatandaşlarımızın ihbarı üzerine itfaiye ekiplerimiz derhal olay yerine intikal ederek yangına müdahale etmeye başladı. İtfaiyemize, Genç Belediyesi, Ilıcalar Belde Belediyesi, Tugay Komutanlığı, Emniyet ve AFAD ekipleri de destek verdi. Sağlık çalışanlarımız hazır bir şekilde bekledi, dumandan etkilenenleri anında hastanelere ulaştırdı. Olayın yaşandığı ilk andan itibaren alanda bulunarak çalışmaları koordine ettik. Alevlerin yükseldiği alana yakın bir bina güvenlik gerekçesiyle boşaltılarak, soğutma işlemi yapıldı. Bir yandan çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken, diğer yandan alevlerin binaya sıçramaması için mücadele verildi"dedi.

Uzun uğraşlar sonrası alevlerin kontrol altına alındı ve yangın tamamen söndürüldüğünü anımsatan Başkan Barakazi,"Yangın söndürme çalışmalarında emeği geçen tüm birim ve kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Binanın bir cephesinde maddi zarar oluştu. Bugün burada incelemelerimizi yaparak, gerekli talimatları verdik. İlgili birimizden görevlilerimiz gelerek incelemelerini yapacak ve en kısa sürede binanın zayiatı giderilecek" diye konuştu.

(YA-HİV-Y)



22.08.2017 18:15:54 TSI

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