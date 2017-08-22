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Vali Sonel,Pertek yolundaki çalışmaları inceledi



(Fotoğraflı)



Fatma Çıray

TUNCELİ (İHA) - Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Elazığ ile Tunceli arasını 50 dakikaya kadar düşürecek olan Pertek yolundaki çalışmaları yerinde inceledi.

Vali Tuncay Sonel, Karayolları 8. Bölge Müdürü Ahmet Gülşen, Pertek Kaymakamı Erkan Kaçmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur'la birlikte Tunceli-Pertek arasında devam eden yolda inceleme yaptı. Tunceli-Elazığ arası ulaşımı sağlayan ve yaklaşık 1,5 saatlik yolu 50 dakikaya indirmesi planlanan Pertek yolundaki çalışmaları yerinde inceleyen Vali Sonel, firma yetkililerinden bilgi aldı.

2014 yılında yapımına başlanılan ve 150 milyon liraya mal olacak Tunceli-Pertek karayolunun kent için önemli bir yatırım olduğuna dikkat çeken Vali Sonel, çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.

33.7 kilometrelik yolun tamamlanmasıyla birlikte mevcut yolda 6.2 kilometre kısalma olacağını aktaran Sonel, bu sayede Tunceli-Elazığ arası ulaşımın 50 dakikaya düşeceğini kaydetti.

(FÇ-HİV-Y)



22.08.2017 18:25:11 TSI

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