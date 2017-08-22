Mesai çıkışı bastıran yağmur hazırlıksız yakaladı
(Fotoğraflı)
Çağatay Gür
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur şehir merkezinde etkili oldu.
Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur, özellikle işlerinden çıkan vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Islanmak istemeyen vatandaşlar kapalı alanlarda yada bina altlarında beklemeyi tercih etti. Önlemini alan vatandaşlar ise yanlarında bulundurdukları şemsiyelerle yollarına devam edebildi. Şehir merkezinin bir çok noktasında oluşan su birikintileri ise dikkat çekti.
(ÇAĞ-AS-Y)
22.08.2017 18:26:48 TSI
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