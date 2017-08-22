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Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi Birecik'teki çalışmaları inceledi



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Birecik'te muhtarlarla bir araya geldi. Eşit hizmet anlayışı ile tüm ilçe ve mahallelerde çalışmalar sürdürdüklerini belirten Başkan Çiftçi, Birecik halkı için hizmetin en iyisini sunmaya çalıştıklarını belirtti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Birecik merkez ve kırsal mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Enver Nebihe Karatata Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, AK Parti Birecik İlçe Başkanı Müslüm Kaynarpınar ile 81 mahallenin muhtarı katıldı. Düzenlene istişare toplantısında muhtarlar sorunlarını Başkan Nihat Çiftçi'ye iletti. Başkan Çiftçi muhtarlar tarafından kendisine iletilen sorunların çözümü konusunda daire başkanları ve birim müdürlerine talimat verdi.

Arıtma tesisinin ihalesi yapılacak

Birecik ilçesinde su sorununun giderilmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak proje çalışmalarının tamamlandığını ve su arıtma tesisinin ihalesinin önümüzdeki süreçte yapılacağını ifade eden Başkan Çiftçi, "Bizim derdimiz mümkün mertebe sorunları düşürmektir. Büyükşehir Belediyesi olarak yol yapımı, önce grup sonra ara yollar olmak üzere bir hedef belirlemiş durumdayız. Merkezde su ile ilgili sıkıntılarımız var ve biz bunu biliyoruz. Su ile ilgili de arıtma tesisinin ihalesi yapılıyor. Tüm ilçeye dağıtım şebekesinin ihalesi yapılıyor. Bizim arıtılmış su içebilmemiz için bu projenin hazırlanması gerekiyordu ve biz bunu hazırladık. Ödenek bulunması gerekiyordu, ödenek aldık. Şimdi ihale hazırlığı yapılıyor ve bu bir ay içerisinde de İnşallah ihalesi bitecek ve merkeze suyu komple doğru bir şekilde çözebilmek adına hareket etmemiz lazım" dedi.

Başkan Çiftçi ve beraberindekiler daha sonra AK Parti Birecik İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıya katıldı. AK Parti Birecik ilçe Başkanı Müslüm Kaynarpınar tarafından karşılanan Başkan Çiftçi, partililerle bir araya geldi. Başkan Çiftçi, parti içi toplantının ardından Birecik Mezarlığında yapılan çalışmaları denetledi. Mezarlığı gezerek görevlilerden bilgi alan Başkan Çiftçi, 13 ilçede bayram öncesi gerekli önlemlerin alındığını söyledi.

Kurban Bayramı için gerekli hazırlıklar yapıldı

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde 13 ilçe belediyesi ile koordineli bir şekilde kentin temizliği, mezarlıklar ve kurban kesim yerlerinde gerekli önlemlerin alındığını belirten Başkan Çiftçi, "Birecik ilçemizde mezarlık düzenleme çalışmamız var ve burada yürütülen projemiz 13 ilçemizde yürütülüyor. Mezarlıklarda yapılan çalışmalarda sona gelinmiş durumdadır. Giriş yolları, çevre ihate duvarları, gasilhane, çeşme, mescit ve ışıklandırma çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlarımızın mezarlıklarda kabulleri gerçekleştirebilmeleri için gerekli olan düzenlemeler tüm ilçelerimizde çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımızda sona doğru gelinmiş durumdadır. Tüm ilçelerimizde mezarlıklarımızı ziyaret ediyoruz. Kurban Bayramı hazırlıkları yapılıyor. Şanlıurfalı halkımızın, vatandaşımızın Kurban Bayramını en sağlıklı ortamda gerek kurban kesim yerleri olsun, gerek mezarlık ziyaretleri olsun, gerekse bu şehrin temizlik anlamında olsun ilçe belediyelerimizle koordinasyonu sağlayarak çalışmalarına başladı" diye konuştu.

Üç minibüs yeni hizmet verecek

Başkan Çiftçi ve beraberindekiler ardından Mezra Mahallesi ile Birecik ilçe merkezi arasında hizmet verecek olan 3 midibüsün hizmet açılışına katıldı. Açılış kurdelesini keserek midibüsleri inceleyen Başkan Çiftçi, midibüslerin Birecik halkına hayırlı olmasını diledi.

(Şİ-SD-Y)



22.08.2017 18:28:18 TSI

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