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Büyükşehir'den Gönen iki yeni otobüs



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe G.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Gönen ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir içi ulaşımda kullanılmak üzere alınan iki adet otobüs sergilendi.

Törenle teslim alınan otobüsler Gönen-Taştepe-Çalıoba-Köteyli-Ilıcak-Üzümlü-Buğdaylı-Büyüksoğuklar-Küçüksoğuklar ring hattı ile Dereköy-Çığmış hattında çalışacak. Gönen Belediye Başkanı Hüseyin Yakar, "Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Edip Uğur tarafından ilçemize hizmet vermek için gönderilen alçak tabanlı, klimalı, engelli vatandaşlarımızın da rahatlıkla kullanabileceği 27 kişilik otobüslerimizi Gönen İlçe Ulaşım ve Terminal Sorumlusu Mahmut Akgül'e teslim ettik. Tekrar ilçemize hayırlı olsun. Allah kazasız belasız hizmet vermeyi nasip etsin" dedi.

(HE-MŞ)



22.08.2017 18:31:41 TSI

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