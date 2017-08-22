Yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza otomobil çarptı
(Fotoğraflı)
Vedat Kılıç
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı genç kız yaralandı.
Kaza, Müftü Mahallesi Devrim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zafer A. idaresindeki 67 SL 877 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan T.N.G. (15) isimli genç kıza çarptı. Genç kızın yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, 112 sağlık ekiplerine de haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı kıza ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulansla Kdz. Ereğli devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken otomobil sürücüsü ise ifadesi için karakola götürüldü.
Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.
(VK-ÖZ-Y)
22.08.2017 18:42:56 TSI
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