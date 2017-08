YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Mehmet Teyyare, AK Parti Samsun İl Başkanılığı'na aday

SAMSUN (İHA) - Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Mehmet Teyyare, AK Parti Samsun İl Başkanlığına adaylığını açıkladı.

Özel bir düğün salonunda adaylığını açıklayan Mehmet Teyyare, yenilik için il başkanlığına aday olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 2023 hedefleri için hepimize düşen sorumluluğun farkında olduğumuzu bilmenizi isterim. 2019 seçimleri hayati önem taşımaktadır. Öncelikle 2019 seçimlerine giden bu yolda Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar partimizin başına geçmesi ile başlayan süreç bir yenilenmenin, bir tazelenmenin başlangıcı olan bir süreçtir. Mental yorgunluğunun en üst perdeden dillendirildiği bir dönemde, bir yenilenmenin gerekliliği ortadadır. Samsunumuzda 2001 yılında ortaya koyduğumuz çalışma, azim ve gayretini, il ve ilçe teşkilatlarımıza yeniden yansıtmak zorundayız. Mahalle ve ilçe teşkilatlarının tüm hücrelerinin yenilenmesi gerektiğine inanıyorum. Halkımızı, her şeyin üzerinde gören bir hareketin, bu anlayışı her kademede hissettirmesi gereği ortadadır. Bu durumu göz önüne alırsak, halkımızın her bir ferdine kapıları sonuna kadar açık olan bir teşkilat yapılanması için, 2001 ruhunu tekrar ortaya koyan teşkilat yapılanması için, bekleten değil bekleyen, özleten değil özleyen, yük olan değil yük alan, şüphe duyulan değil güven veren bir teşkilat için, Sayın Cumhurbaşkanımızın yükünü hafifletmek için, AK Parti Samsun İl Başkanlığına aday olduğumu huzurlarınızda açıklıyorum."

