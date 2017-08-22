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Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur

- Yüksekova Belediye Spor: 3 - Tatvan Gençlerbirliği: 0



(Fotoğraflı)



Ömer Oğuz

HAKKARİ (İHA)  Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur karşılaşmasında Yüksekova Belediyespor, sahasında Tatvan Gençlerbirliği'ni 3.0 mağlup etti.

Yüksekova Belediye Spor, Türkiye Kupası 1. Tur maçında sahasında Tatvan Gençlerbirliği'ni ağırladı. Yüksekova Şehir Stadında oynanan maçı Gürkan Tanoğlu yönetti. Maçı; Hakkari Valisi Cüneyt Orhan Toprak, Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Şemdinli Kaymakamı Muhammet Fuat Türkmen, 34. Hudut Tugay Komutanı Erdoğan Baysal, Hakkari İl Jandarma Komutanı Ferdi Korkmaz, Yüksekova Belediye Başkan Vekili Bayram Özcan, Hakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Gürdal, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir, Yüksekova Belediyespor Kulüp Başkanı Feyzi Yıldırım ve yüzlerce taraftar izledi. Saat 15:30'da başlayan maçta Yüksekova Belediyespor, Furkan Yıldırım'ın 35. dakikada penaltıdan bulduğu golle 1-0 öne geçti. Yüksekova Belediyespor'un ikinci golünü 52. dakikada Turan Kuş atarken maçın skorunu ise Bayram Yıldırım'ın 90+4'de penaltıdan attığı gol belirledi. Yüksekova Belediyespor, deplasman öncesi 3-0'lık skorla büyük bir avantaj yakalamış oldu.

Maçın ardından futbolcuları tebrik eden Hakkari Valisi Cüneyt Orhan Toprak, Yüksekova Belediyespor olarak ilk maçlarını gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Arkadaşlarımız iyi hazırlanmışlar. Hocamızın kontrolünde ilk golden sonra rahatladılar. Çok güzel bir futbol oynadılar. Maçta net bir skorla rakibimizi yendik. Maçımızı kazanmış olduk. Takımımız oldukça yeni ve yeni transferler yapıldı. Hocamızı deneme ve görme imkanımız oldu. Hocamızın takımla iyi bir uyum içerisinde olduğunu gördük. Ben buradan Yüksekovalı kardeşlerimize seslenmek istiyorum. Hem takımlarına destek olmalarını hem de maça gelmelerini istiyoruz. Bugün de çok sayıda taraftar takımlarına destek oldu. Bir de gerginliğe gerek yok. 2-0 öndeyken gereksiz hareketlere gerek yoktu. İnşallah çok iyi bir sezon geçirmeyi diliyorum" dedi.

Yüksekova Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz Hastoprakçılar ise başta Hakkari Valisi olmak üzere maça gelen herkese teşekkür etti.

Öte yandan Yüksekova Cilo Spor'un eski oyuncusu Sedat Korkmaz sedye ile geldiği maçta taraftarlara destek verdi.

(ÖO-ŞAK-Y)



22.08.2017 19:16:30 TSI

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