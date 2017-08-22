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Kütahya AK Parti'de ilçe kongreleri başlıyor

22 Ağustos 2017 Salı, 19:22
Kütahya AK Parti'de ilçe kongreleri başlıyor
Kütahya AK Parti'de ilçe kongreleri başlıyor

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, ilçe kongrelerinin 26 Ağustos Cumartesi günü başlayacağını bildirdi.
Çetinbaş, yaptığı açıklamada, kongrelerin birlik ve beraberlik içeresinde genel merkezin belirlediği tarihler ve esaslar çerçevesinde icra edileceğini ifade etti.
Kongrelerin Aslanapa ve Dumlupınar ilçeleri ile başlayacağını dile getiren Başkan Çetinbaş, "Kongrelerimiz 5 Ağustos tarihinde Tunçbilek Belde Kongresi ile başlamıştı. 6. Olağan Kongre sürecimizde ilçe kongreleri, bu hafta sonu 26 Ağustos Cumartesi günü Aslanapa İlçe Kongresi ile başlayacak. 27 Ağustos Pazar günü de Dumlupınar ilçe kongrelerimizi yapacağız. Kongrelerimiz birlik beraberlik içerisinde Genel Merkezimizin belirlediği tarihlerde ve esaslar çerçevesinde icra edilecek. Teşkilatlarımıza coşku ve hareket getirecek ilçe kongrelerimizin şimdiden hayırlı ve bayram havası içerisinde geçmesini diliyorum. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde daha da güçlenerek çıkacağımız Kongrelerimizde göreve seçilen tüm teşkilatlarımızla bu kutlu dava da geleceğe emin ve kararlı adımlarla ilerlemeye, aziz milletimizin hizmetkarı olamaya devam edeceğiz.AK Parti Kütahya Teşkilatları adına bir kez daha 6. Olağan Kongre sürecimizin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor, tüm teşkilat mensuplarımızı, hemşehrilerimizi bu coşku ve sevincimize ortak olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. (EFE)

22.08.2017 19:22:02 TSI
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