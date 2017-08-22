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Gaziantepspor Manisaspor maçı hazırlıklarına başladı



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Abdulkadir Güneş



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantepspor Cumartesi sahasında ağırlayacağı Manisaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Gaziantepspor 1-0 mağlup ettiği Gazişehir Gaziantep maçının ardından Hafta sonu karşılaşacağı Manisaspor maçının hazırlıklarına başladı. Celal Doğan tesislerinde yapılan antrenmanda oyuncuların moralleri yerindeydi. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman dar alanda paslaşmayla devam etti.

Teknik direktör Bünyamin Süral, bu gençlere şans verildiğinde neler yapabileceklerini gösterdiklerini belirterek, "Kamuoyunda Gaziantep derbisi denilirdi. Bizim için bu derbi değildi. Futbolculara bu maçın derbi olmadığını söyledim. Diğer maçlara nasıl çıkacaksak buna da öyle çıkacağımızı söyledim. Bu maç için biraz daha mücadele gerektiğini belirttim. Bu çocuklara şans verilirse, bu çocuklara inanılırsa bu gençlerin neler yapacağını bu futbolcular kamuoyuna gösterdiler. Gazişehirde bizim takımımız bir derbi söz konusu değildir" dedi.

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22.08.2017 19:32:49 TSI

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