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Havalandırma boşluğunu düşen kumru kurtarıldı

22 Ağustos 2017 Salı, 19:39
Havalandırma boşluğunu düşen kumru kurtarıldı
Havalandırma boşluğunu düşen kumru kurtarıldı

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya'da bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kumru itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye Özalper Mahallesi Hamle Sokakta bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kumru mahsur kaldı. Apartman sakinlerinin durumu itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler bir dairenin boşluğa açılan penceresinden mahsur kalan kumruyu kurtardı.
Kurtarılan kumru yeniden doğaya salınırken vatandaşlar itfaiyeye teşekkür etti.
(CÖ-ÖZ-Y)

22.08.2017 19:39:29 TSI
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