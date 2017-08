YEREL HABERLER / MUĞLA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan marka vurgusu

Demet Leyne

MUĞLA (İHA) - Milas Ekonomisinin Öncüleri Ödül Töreni'ne katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Milas'ın zenginliğiyle büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, daha büyük kazanım için markalaşmaya önem verilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Milas Ticaret ve Sanayi Odası, dün geniş bir katılımla Milas Ekonomisinin Öncüleri Ödül Töreni düzenledi. Törene; Muğla Valisi Esengül Civelek, Milas Kaymakamı Eren Arslan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Garnizon Komutanı Albay Cenk Erataç, Milas Emniyet Müdürü Turgay Ava, Ak Parti İlçe Başkanı Levent Akyer, Milas Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Eşref Arslan, Milas Arkeoloji Müzesi Müdürü Gülnaz Savran, oda başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda işadamı katıldı. Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren MİTSO Başkanı Reşit Özer, odanın gerçekleştirdiği faaliyet ve girişimlerden söz etti. Zeytinyağında coğrafi işaret tescil belgesi, Milas ürünlerinin büyük marketlerde yer alması gibi konularda açıklama yapan Özer, oda üyelerinin taleplerini çözüm mercilerine rapor ettiklerini söyledi.

"MİLAS MÜTHİŞ ZENGİNLİĞE SAHİP"

Başkan Özer'in ardından kürsüye gelen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ilçenin kültür turizmi, tarımsal ürünleri, doğası ve geliştirilebilir sanayisiyle ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. Milas'ın zenginliğiyle büyük bir potansiyele sahip olduğuna vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, daha büyük kazanım için markalaşmaya önem verilmesi gerektiğini belirterek şunları kaydetti: "Bugün Milas'ta olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Milas, Türkiye'nin ve turizmin yeni parlayan yıldızı olma potansiyeline sahiptir. Müthiş bir potansiyeli vardır. Milas, dünyada 27 tane antik kente birden sahip başka şehir var mı bilmiyorum. Dünyada 27 antik kente sahip tek şehir benim bildiğim Milas'tır. Müthiş bir hazinenin üzerinde oturuyorsunuz. Burada 3 bin yıllık bir kültür birikimi var. 3 bin yıldır insanlar burada ve hepsi müthiş bir miras bırakmıştır. Bugün sizlerle beraber o mirasın üzerindeyiz ve Milas'ımıza aslında baktığımız zaman turizmin her türlü imkânına sahip. Ovası, denizi, güzel sahilleri, kıyıları, gölü, ormanları, dağları, zeytinliklerinden tutun her türlü özelliğinin hangi birini saysam ki. Bu kadar zenginliğin bir arada olduğu başka bir yer var mı bilmiyorum."

Konuşmasına devam eden Hisarcıklıoğlu, "Hem bu kadar zenginliğe sahip olacaksın hem de bu kadar mütevazi olacaksın. Bu Milas'ın ayrı özelliğidir. Bizler, ülke olarak ve şahıslar olarak Milas'ın tam değerini bilemesek de bunu başkaları görüyor. Milas'ın gerçek değerini. Ünlü denizbilimci Kaptan Cousteau'nun "Dünyada bir cennet arıyorsan, işte Gökova!"der. Siz çok şanslısınız ve çok zengin bir coğrafyadasınız. Bir de benim geldiğim İç Anadolu'yu görseniz. Oralarla, Milas'ı mukayese edebilme şansımız bile yok. Taşı, toprağı ve çalışkan insanları var. OSB yakın zamanda faaliyete geçecek. Milas'ın bizim için bir başka özelliği de zengin mermer sektörüne sahip olması. Mermer sektörü ile beraber OSB'nin faaliyeti artacak. Milas'ın ekonomisinin temel direği, zeytin ve zeytinyağıdır. Coğrafi işaret tescil belgesi, yıllardır Milas'ın zeytinin ve zeytinyağının tescillendiği bir belgedir. İnşallah bundan sonraki hedef bunu Avrupa'ya taşımaktır. Bu konuda TOBB olarak ben her türlü desteği vereceğim. Esas olarak uluslar arası alanda tescillenmiş bir markaya sahip olmaktır." dedi.



Milas'ın çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu ve bunun değerinin bilinmesi gerektiğinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, son olarak şunları ifade etti: "İşte o zaman zeytin ve zeytinyağımız bugün 1 lira ediyorsa, yarın 10 lira edecek. Aradaki fark, marka farkıdır. Milas'ta markalaşacak o kadar çok önemli ürünler var ki. Ama Milas şu anda markalaşmaya önem vermiyor. Markalaşırsanız, 1 lira yerine 10 lira kazanırsınız. Milas'ın değerini bilip şehrimizi markalaştırmamız lazım. Kültür balıkçılığında Türkiye'nin en önde gelen şehirlerimizden biridir Milas. Levrek ve çipuranın 3'te 2'si Türkiye'de Milas'ta üretiliyor. Kültür balıkçılığında, bayram sonunda KDV'lerin eşitlenmesi ve Türk özel sektörün üzerindeki yüklerin azaltılması için Maliye Bakanıyla beraber çözeceğimize inanıyorum. Milas halısının coğrafi tescili için uğraşıyoruz. Milas halısının coğrafi tescili kapatılan Sümerbank'taydı. MİTSO'nun bize gelen talebi doğrultusunda, Milas halısının tescilinin alınması için Maliye Bakanımızla görüştük. Talebimizi olumlu karşıladı ve çalışmalar başladı."

Hisarcıklıoğlu'nun ardından kürsüye Muğla Valisi Esengül Civelek geldi. Civelek, "Tarihi, kültürel değerleri ve doğal güzellikleriyle, güçlü mermer sanayisiyle ve her türlü gelişime ve gelişmeye açık Milas'ımızın sosyoekonomik kültürel gelişimine katkı sağlayan MİTSO'yu gönülden kutluyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Milas Ekonomisinin Öncüleri Ödül Töreni'ne geçildi. Ödül töreninde; vergi, kadın girişimci ve en çok işçi istihdamı dalındaki çeşitli ödüller sahiplerini buldu. Ödülleri, Muğla ve Milas protokolü takdim etti.

MİTSO tarafından Hisarcıklıoğlu'na Milas halısı hediye edilirken, Muğla Valisi Civelek'e de çeşitli hediyeler verildi.

Program, ödül takdiminin ardından sona erdi.

22.08.2017

