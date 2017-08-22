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Milas'ta kurbanlık satışları başladı



(Fotoğraflı)



Çağrı Purma

MUĞLA (İHA) - 1 Eylül 2017 Cuma günü başlayacak olan ve dört gün sürecek Kurban Bayramı öncesinde Muğla'nın Milas ilçesinde de tedbirler alınmaya başladı.

Kurban satış noktasında, kurbanlık satışa çıkarılırken, Milas İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğü, satıcı ve vatandaşlarla görüşerek, kurbanlık konusunda gerekli uyarılarda bulunuyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı ile bileştirilerek 10 güne çıkarılan, 1 Eylül 2017 Cuma günü başlayıp, 4 Eylül Pazartesi günü sona erecek olan Kurban Bayramı öncesinde Milas'ta da bayrama yönelik önlemler alınmaya başlandı.

Kurbanlıklar satışa çıktı

Tüm İslâm Âleminin yanı sıra ülkemizde de kutlanacak olan Kurban Bayramı dolayısıyla, Milas Belediyesi Hayvan Pazarı'nda hareketlilik başladı. Satılacak kurbanlıkları pazaryerine getirilmeye başlanırken, kurbanını erkenden almak isteyen vatandaşlar da pazaryerini gezmeye, bir anlamda keseceği kurbanı seçmeye çalışıyor.

Pazaryerinin kurulmasıyla birlikte Milas İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğü de mesaiye başladı. Hem satıcı, hem de vatandaşlarla görüşen yetkililer; kurban edilecek hayvanın sağlık durumundan tutun da, yaşına-herhangi bir uzvunun eksik olup olmadığına ve son olarak da fiyatını denetliyorlar.

Bilgisayar vasıtasıyla pazaryerine getirilen her hayvan kayıt altına alınarak; küpesi, pasaportu ve hayvanın tüm özellikleri kontrolden geçiriliyor.

Milas İlçe Tarım Müdürü Eşref Arslan ve İlçe Müftüsü Ali Saim Doğru, hayvan pazarındaki denetimlere, Büyükşehir Zabıta ekipleriyle birlikte katılarak, pazaryerinde incelemelerde bulundular. Özellikle satıcılara satışa çıkarılan kurbanlıklarla ilgili sorular sorulurken, bir yandan alınan cevaplar bilgisayar kayıtlarıyla karşılaştırılıyor.

Öte yandan vatandaşa da hangi hayvanın kurban olabileceği konusunda gerekli açıklamaları yapan Milas İlçe Müftüsü Ali Saim Doğru da, kazasız-belasız bir Kurban Bayramı geçirmek için ilçe olarak tüm kurumların gerekli önlemleri almaya başladığını söyledi.

(ÇP-MB-Y)



22.08.2017 22:52:39 TSI

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