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AK Parti Artuklu İlçe Başkanı Sekizkardeş istifa etti



(Fotoğraflı)



Beril Solmuşgül

MARDİN (İHA) - AK Parti Artuklu İlçe Başkanı Olcay Sekizkardeş, 3 yıldır sürdürdüğü ilçe başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Sekizkardeş, çalışmalarına görevden kaçmadan devam edeceğini ve siyasetin bir bayrak devir teslimi olduğunu söyledi.

AK Parti'nin Mardin çalışmalarında görevden kaçmadan devam edeceğini ve siyasetin bir bayrak devir teslimi olduğunu kaydeden Sekizkardeş, bu akşam saatlerinde genel merkezin gördüğü lüzum üzerine istifa ettiğini belirtti. Sekizkardeş, "9 Temmuz 2014 tarihinde atandığım Artuklu İlçe Başkanlığı görevinden bu akşam saatlerinde tarafıma Genel Merkezimce yapılan tebliğ gereğince istifa etmiş bulunmaktayım. Siyasete başladığım AK Parti Gençlik kolları teşkilatında inandığım bu kutlu davanın neferi olarak tarafıma verilen görevleri layıkıyla gerçekleştirmeye çalıştım. Günü geldi bayrak astım, günü geldi sesim kısılana kadar anons ve takdimler yaptım. Bu kutlu davanın küçük zerresi olarak, mazlumların tek umudu Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın yolunda her zaman bu davaya hizmet etmeye devam edeceğim. Makamlar için değil, gelecek nesillerimize büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için her zaman ömrümüzü ve zamanımızı vakfedeceğiz. Davamızda görev değişikliği olsa da, Gönlümüzde 14 asırlık dava aşkımız son nefesime kadar devam edecektir. Kalın sağlıcakla" dedi.

(ÖZ-Y)



22.08.2017 22:54:17 TSI

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