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Milas'ta Ülkü Ocakları tarafından öğrenci misafirhanesi açıldı



(Fotoğraflı)



Çağrı Purma

MUĞLA (İHA) - Milas Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, hizmet binası içerisinde başlangıçta 10 öğrencinin kalabileceği bir misafirhaneyi okunan Kur'an-ı Kerim ve dualarla açtı.

MHP Milas İlçe Başkanı Sinan Yılmaz, Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, MHP Milas Belediye Meclis Üyesi Mevlüt Kiriş, MHP ilçe yönetim kurulu üyeleri ve misafirhanenin adının verildiği Ali Metin Tokdemir'in kardeşi Şair-Yazar Yüksel Çetin Tokdemir'in yanı sıra ocak gençlerinin katıldığı açılış, okunan Kur'an-ı Kerim ve ardından yapılan dua ile başladı.

Milas Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Hayrettin Gönül, açılış öncesinde yaptığı konuşmada, atılan adımın kent genelinde bir örnek olmasını diledi ve şöyle devam etti:

"Milas Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı olarak atılan adım umarım, ilçemizdeki birçok kurum ve kuruluşa örnek teşkil eder. Çünkü orta eğitim ve özellikle de yüksekokul için şehir dışından ilçemize gelen öğrenci kardeşlerimiz, barınma konusunda yıllardır büyük sorunlar yaşıyor. Henüz ilçemizde öğrencilerimizin barınabileceği bir yurt olmaması, her yıl bu sorunu ilçe gündemine taşımıştır.

Bizler bu konuda küçük de olsa bir atım attık ve şimdilik 10 öğrencimizin barınabileceği bir misafirhaneyi bugün hizmete açacağız.

Misafirhanemizde öğrencilerimizin yanı sıra çeşitli nedenlerle ilçemize gelen ve barınma ihtiyacı duyan insanlarımız da yararlanabilecekler. İnşallah önümüzdeki süreçte barınacak öğrenci sayısını arttıracak düzenlemeler yapar ve ihtiyacı olan kardeşlerimize sunarız."

Sırada, Şehit Fethi Sekin Atölyesi ve bir de kütüphane var

Misafirhanenin ardından düzenleme çalışmalarının sürdüğü, Şehit Polis Fethi Sekin adını taşıyacak bir el sanatları atölyesinin kurulacağını belirten Vakıf Başkanı Gönül; "Bu atölyemiz ise hem ocak gençlerimiz, hem de Milaslı hemşehrilerimizin kullanabileceği, el sanatlar konusunda yeteneklerini sergileyebileceği ya da bu alanda kendini geliştirmek isteyenlerin yararlanabileceği bir atölye olacak. Hızlı bir şekilde hazırlık sürüyor. İnşallah kısa bir süre sonra da atölyemizin açılışını gerçekleştireceğiz.

Atölye ile birlikte yine kısa bir süre içinde binamız içerisinde bir de kütüphane kurma çalışmalarımız sürüyor. İnşallah bu kütüphanemizden de tüm genç kardeşlerimiz, halkımız ücretsiz olarak yararlanabilecekler" diyerek, açılışa katılanlara teşekkür etti.

Yapılan konuşmanın ardından açılışa katılanlar hep birlikte Ali Metin Tokdemir Öğrenci Misafirhanesi açılış kurdelesini keserek, misafirhaneyi gezdiler.

(ÇP-MB-Y)



22.08.2017 23:48:59 TSI

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